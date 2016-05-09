Дебют Франческо Тотти в «Роме».

Вчера Франческо Тотти провёл свой 600-й матч в футболке римского клуба. Блог MyFootball вспоминает момент дебюта легенды «Ромы» в далёком 1993 году.

В системе римской команды Тотти оказался в 13 лет. Довольно скоро после выступления за юношескую команду, его перевели в Примаверу. Примером для подражания у Франческо был Джузеппе Джаннини. И кто тогда знал, что впоследствии они станут очень хорошими друзьями...

На момент дебюта будущему капитану «Ромы» было всего 16 лет. Наставник «волков» Вуадин Бошков, восхитившийся игрой юного таланта, сам пригласил Франческо в свой коллектив и 28 марта 1993 года он сотворил одно из главных событий за всю историю римской команды. «Рома» играла свой выездной матч 25-го тура Серии А с «Брешией», гости забили первыми, отличился Клаудио Каниджа. Через 6 минут еще один гол римлян записал на свой счёт Синиша Михайлович, поразив ворота соперника прямым ударом со штрафного. За несколько минут до конца поединка Вуадин Бошков обратился к Тотти с наставлением переодеваться. Сам Франческо с большим удивлением воспринял приказ тренера. « Я был уверен, что на замену выпустят Муцци, но после того, как Вуадин сказал, чтобы я готовился выйти на поле, мое сердце забилось от радости! Вы даже не представляете какой это был волнующий для меня момент!». Тотти заменил Руджеро Риццителли. Пребывавший в приятном стрессе Ческо сыграл достаточно уверенно. И через некоторый промежуток времени его перевели в основную команду.

Видеофрагмента самого дебюта Тотти нет, но удалось найти обзор того матча. Кстати интервью в конце видео даёт возглавлявший на тот момент «Брешию» Мирча Луческу, но думаю все его узнали.

Кому интересно – вот ссылка на протокол того матча:

http://www.transfermarkt.co.uk/brescia-calcio_as-roma/index/spielbericht/2216262