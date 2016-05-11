Удар Зидана, выстрел Лама и другие лучшие голы чемпионата мира-2006

Блог MyFootball решил податься в ностальгию и вспомнить о самых красивых голах мундиаля десятилетней давности.

Предлагаю не ранжировать забитые мячи по красоте, а просто сесть и посмотреть...Let's go!

Начинаем с первого гола групповой стадии турнира. Мяч,забитый Ламом на 6-й минуте встречи с национальной командой Коста-Рики.

В этом же матче тогдашний опорный полузащитник «Вердера» Торстен Фрингс положил еще один гол-красавец. Великолепный дальний удар!

Вспоминаем и автогол Карлоса Гамарры, случившийся уже на 3-й минуте игры с Англией.

Памятный матч Англия – Тринидад и Тобаго...Англичане давили, островитяне упорно сопротивлялись,но гол Крауча на 83-й минуте подвел матч к логическому завершению. А точку поставил шикарным ударом Стивен Джеррард!

В заключительном матче группового этапа коллектив Свена Йорана-Эрикссона играл со сборной Швеции. Потрясающий выстрел Джо Коула будут помнить всегда!

Единственный гол Арьена Роббена ( еще с волосами на голове) во встрече с Сербией и Черногорией, который позволил сборной Голландии одержать победу.

Пожалуй лучший комбинационный гол того мундиаля...Эстебан Камбьяссо, Аргентина – Сербия и Черногория 6:0.

Еще один гол из того матча – Карлос Тевес забивает пятый мяч в ворота Драгослава Еврича.

Ну и куда же без гола Месси.

Мощнейший удар Робина Ван Перси со штрафного в игре с Кот-д'Иуваром.

Ивуарийцы ответили тогда сольным проходом Бакари Коне, игравшим тогда за Ниццу. Сейчас ему 34 и он играет в чемпионате Катара.

Классный удар Деку в поединке с Ираном.

Дальний удар Томаша Росицки в победном для его сборной матче с командой США (3:0).

Чехи пытались всеми силами сравнять счёт в матче с итальянцами, но завозились с мячом в центре поля и родившийся в офсайде Филиппо Индзаги наказал их за нерасторопность.

Сборная Австралии Гуса Хиддинка...Если бы не левый пенальти в матче с будущими чемпионами мира, кто знает, до какой стадии дошла бы дружина голландского волшебника? А вспоминаем мы гол Тима Кэйхилла в ворота сборной Японии.

Гол Кака в игре Бразилия – Хорватия (1:0).

Великолепный дальний удар в исполнении Жунинью, Япония 1:4 Бразилия.

Мастерское исполнение штрафного капитаном донецкого «Шахтера"! Дарио Срна, Хорватия – Австралия (2:2).

Здоровский гол Фернандо Торреса в матче Испания – Украина (4:0).

От души добил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии футболист сборной Туниса Зиад Жазири.

Очень шикарный и очень дальний удар Сергея Реброва в матче с Саудовской Аравией (4:0).

Просто сногсшибательный выстрел Макси Родригеса в дополнительное время игры 1/8 финала с командой Мексики.

Не менее памятный гол Дэвида Бэкхема со штрафного в игре против Эквадора.

Мастер-класс по обыгрышу вратаря соперника продемонстрировал нам Рональдо в матче с Ганой (3:0).

А вот и гол Франка Рибери после суперского паса Патрика Виейра, матч Испания – Франция (1:3)

Великий Зинедин Зидан...Гол нынешнего тренера мадридского «Реала» в том же самом памятном матче с Испанией.

Победный гол Тьери Анри в четвертьфинальной игре с бразильцами, после которой пятикратные чемпионы мира поехали домой.

Первый полуфинал...Германия – Италия, дополнительное время, 119 минута матча...Фабио Гроссо забивает после шикарного паса Андреа Пирло...ту радость болельщиков сборной Италии невозможно передать никакими словами!

Мурашки бегут по коже при просмотре этого мяча! Алессандро Дель Пьеро, 121 минута, 2:0 !!!!

Два гола Бастиана Швайнштайгера в игре с «европейскими бразильцами» за третье место!

Снова Зизу, финал против Италии...Потрясающее хладнокровие при исполнении пенальти в ворота Буффона!

Гол Марко Матерацци после подачи Андреа Пирло!

Фото: alamy.com