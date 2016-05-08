Как русские живут и отдыхают в Европе

Через сопку смотрит, ха-ха. Даже я на плазме смотрю.
Нойштедтер и Фукс. Тот момент, когда есть фото с чемпионом Англии.
Роман нашел новый вид спорта, где может преуспеть.
Ефимов гуляет по Франции.
Давыдов набирается сил перед предстоящим сезоном.
Велосипед неплохо подходит для отдыха вместе с прекрасной девушкой.
Играть же Давыдов пока вынужден только в приставку. В «Млада Болеслав» возвращаться уже бессмысленно, а в «Спартаке» его официально ждут только в следующем сезоне.
Все эмоции Черышева после очередной травмы.
Швецу исполнилось 23 года.
А с кем отмечал…
Миранчук тоже наслаждается временем с девушкой.
Гасилин ловит еще один шанс сыграть с мужиками.
Лысцов всем доволен в Португалии.
Митрюшкин нашел новое развлечение.
Кержаков пародирует Поля Погба.
Караваев успевает следить за хоккеем.
«Легия» Черчесова выиграла Кубок. Черышев травмировался. Как русские выступают в Европе
Много денег и внимания. Как Аршавин живет в Казахстане