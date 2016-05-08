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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    8 мая 2016
    Кержаков стал пародистом. Нойштедтер подался в баскетбол. Давыдов играет в приставку. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей наших футболистов, выступающих в Европе.

    Нойштедтер и Фукс. Тот момент, когда есть фото с чемпионом Англии.

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    Роман нашел новый вид спорта, где может преуспеть.

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    Ефимов гуляет по Франции.

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    Давыдов набирается сил перед предстоящим сезоном.

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    Велосипед неплохо подходит для отдыха вместе с прекрасной девушкой.

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    Играть же Давыдов пока вынужден только в приставку. В «Млада Болеслав» возвращаться уже бессмысленно, а в «Спартаке» его официально ждут только в следующем сезоне.

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    Все эмоции Черышева после очередной травмы.

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    Швецу исполнилось 23 года.

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    А с кем отмечал…

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    Миранчук тоже наслаждается временем с девушкой.

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    Гасилин ловит еще один шанс сыграть с мужиками.

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    Лысцов всем доволен в Португалии.

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    Митрюшкин нашел новое развлечение.

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    Кержаков пародирует Поля Погба.

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    Караваев успевает следить за хоккеем.

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 8 мая 2016, 20:39

      Через сопку смотрит, ха-ха. Даже я на плазме смотрю.

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      Рейтинг: +72

      miha99 8 мая 2016, 16:17

      Караваев через сопку смотрит чтоли)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 мая 2016, 15:41

      Каким образом Кержаков Погба пародирует? Три раза пересмотрел фото, но так и не понял.

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      Рейтинг: +34

      reg57 8 мая 2016, 12:29

      красиво отдыхать не запретишь)

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