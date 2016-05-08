Как русские живут и отдыхают в Европе

Кержаков стал пародистом. Нойштедтер подался в баскетбол. Давыдов играет в приставку. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей наших футболистов, выступающих в Европе.

Нойштедтер и Фукс. Тот момент, когда есть фото с чемпионом Англии.

text Май 2 2016 в 10:52 PDT

Роман нашел новый вид спорта, где может преуспеть.

text Май 1 2016 в 7:44 PDT

Ефимов гуляет по Франции.

text Апр 24 2016 в 12:07 PDT

Давыдов набирается сил перед предстоящим сезоном.

text Май 6 2016 в 5:53 PDT

Велосипед неплохо подходит для отдыха вместе с прекрасной девушкой.

text Май 4 2016 в 10:34 PDT

Играть же Давыдов пока вынужден только в приставку. В «Млада Болеслав» возвращаться уже бессмысленно, а в «Спартаке» его официально ждут только в следующем сезоне.

text Апр 29 2016 в 10:56 PDT

Все эмоции Черышева после очередной травмы.

text Апр 29 2016 в 11:25 PDT

Швецу исполнилось 23 года.

text Апр 26 2016 в 12:18 PDT

А с кем отмечал…

text Апр 26 2016 в 6:00 PDT

Миранчук тоже наслаждается временем с девушкой.

text Май 6 2016 в 3:28 PDT

Гасилин ловит еще один шанс сыграть с мужиками.

text Май 5 2016 в 2:14 PDT

Лысцов всем доволен в Португалии.

text Май 3 2016 в 8:23 PDT

Митрюшкин нашел новое развлечение.

text Мар 14 2016 в 12:29 PDT

Кержаков пародирует Поля Погба.

text Апр 27 2016 в 3:32 PDT

Караваев успевает следить за хоккеем.

text Апр 30 2016 в 5:35 PDT

«Легия» Черчесова выиграла Кубок. Черышев травмировался. Как русские выступают в Европе

Много денег и внимания. Как Аршавин живет в Казахстане