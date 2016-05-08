Как нынче живут экс-игроки ЦСКА Москва

Блог MyFootball вспоминает о бывших футболистах ПФК ЦСКА Москва, которые оставили добрую память в сердцах армейских болельщиков, и рассказывает читателям о том, чем экс-армейцы занимаются в данный момент.

8 лет верой и правдой служил футбольному клубу ЦСКА нигерийский крайний защитник Чиди Одиа. 16 февраля 2012 года он расторг контракт по обоюдному согласию сторон и завершил карьеру, не смотря на возраст, число которого было в тот момент меньше 30. Затем след его пропал. Даже агент футболиста не мог выйти с ним на связь. Начали появляться слухи о том, что обладатель кубка УЕФА подрабатывает таксистом в Нью-Йорке, но эти слухи развенчал Николя Бьюрен, собственно, тот самый агент Чиди Одиа. Однако до момента разрыва общения между ними, у нигерийца были проблемы с женой, которая, переехав в особняк, купленный Одиа, начала распространять всяческие плохие слухи об игроке и пытаться переписать дом на себя. К личным проблемам добавились и постоянные рецидивы травмы колена, которое, не успев залечиться, снова давало о себе знать. 3 года скитался футболист без игровой практики, тренировался в Бельгии у одного из лучших в своём деле тренеров по физ подготовке.В январе 2015 года в футбольный мир внедрилась информация о подписании Чиди Одиа контракта с нигерийский клубом «Юлиус Бергер», за который он играет и по сей день.

Все прекрасно помнят игру завершившего 2 года назад игровую карьеру боснийца Элвира Рахимича. До сих пор в памяти болельщиков не забывается жесткая, зачастую даже чрезмерно грубая манера его игры, в особенности в матче с тель-авивским «Хапоэлем» на Кубке Первого Канала, в котором Элвир за 10 минут нанёс ужасные травмы двум игрокам соперника,одному из них сломав ногу. Мастер тактического фола и выведения соперника из строя сейчас является тренером ДЮСШ ЦСКА. Помимо этой основной работы, он есть в данный момент и на должности скаута национальной сборной Боснии и Герцеговины.

В 2002 году вместе с Валерием Газзаевым в стан ЦСКА перешел и Ролан Александрович Гусев. В первом же сезоне за новую команду стал вместе с Дмитрием Кириченко лучшим бомбардиром чемпионата России. 5 лет своей карьеры посвятил фланговый полузащитник армейскому клубу. В ноябре 2007 года заключил контракт с «Днепром», в 2009 был отдан в аренду в киевский «Арсенал»,затем официально был оформлен трансфер. Однако заиграть на Украине так и не получилось. Ролан не раз публично жалел о своём решении попробовать силы в украинском первенстве. Сейчас автор голевого паса на Евсеева в противостоянии с Уэльсом живёт в Испании,получил тренерскую лицензию категории А и ждёт предложения от какого-либо клуба дабы начать свою карьеру на посту главного коуча.

Пожалуй, самый лакомый кусок нашего рассказа посвящен великолепному Даниэлю Карвальо! Ох и помотало бразильского парня после завершения выступлений за ЦСКА...Побыв на родине в краткосрочной аренде в «Интернасьонале», он ведь вернулся в московский клуб, но заиграть в нём снова было не судьба. В 2010 году провёл несколько матчей за катарский «Аль-Араби»,потом подписал контракт с «Атлетико Минейро», затем, спустя 2 года, заключил соглашение с «Палмейрасом», однако эта команда переместилась в Серию В,что заставило руководство расстаться с Даниэлем. В 2013 не получилось заиграть у него и в клубе «Крисиума» – контракт опять был досрочно расторгнут. В итоге, такой стресс и невозможность начать стабильно получать удовольствие от процесса игры, вынудили Карвальо уйти в мини-футбол. Сам футболист объяснял, что, дескать, ритм этого вида спорта ему по душе. Но в большой футбол Даниэль всё-таки вернулся. В прошлом году он помогал клубу Серии В «Ботафого» подняться выше, за 30 матчей забив 2 гола и отдав 9 голевых пасов. В декабре было объявлено о трансфере Карвалью в «Гойяс», который по итогам сезона опустился в уже так приевшуюся покорителю Кубка УЕФА Серию В. Сейчас любимцу армейских болельщиков уже 33 года, и совсем нет надежд что мы снова увидим Даниэля Карвальо на серьёзном уровне.

Светлоголовый не только по причине блондинистости но и по причине необычайного таланта и технического оснащения Милош Красич навсегда будет одной из легенд ЦСКА. С весьма неплохими перспективами уходил сербский полузащитник в туринский «Ювентус», уходил на пике своей формы. Уже через месяц после своего перехода в стан «старой синьоры» он сотворил хет-трик в матче с «Кальяри», принеся «бьянконери» победу со счётом 4-2. Фанаты окрестили серба «новым Недведом» и дела шли у Милоша ну просто классно. Однако, с появлением на тренерском мостике Антонио Конте, Красич перестал быть игроком основы, ввиду этого его активно начали сватать в другие команды, в частности в питерский «Зенит», но Милош сразу отрезал – «Ни за один русский клуб кроме ЦСКА я играть не буду!». В итоге, кривая спортивной карьеры завела Красича в «Фенербахче». Но и в турецком коллективе особо заиграть не вышло. Отбыв еще и аренду во французской «Бастии», футболисту пришлось искать новое место работы. Выбор пал на польскую «Лехию». Летом прошлого года был подписан двухлетний контракт.

Вагнер Лав...Сразу рисуется сутулый улыбчивый образ белозубого бразильца с синими косичками на голове. Дела у, возможно, одного из лучших нападающих в истории ЦСКА, обстоят совсем не так плохо как у многих других экс-армейцев. Ведь в данный момент он является игроком «Монако», идущим на 3 месте во французской Лиге 1. Вагнер, целых два раза возвращавшийся в родной для него ЦСКА, перепробовал ряд бразильских клубов, таких как «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс»...Даже играя за китайский «Шаньдунь Лунэн», причём весьма неплохо поиграв – 19 голов в 31 матче, бразилец скучал по Москве и армейскому коллективу. Сейчас Вагнер Лав пытается стать основным форвардом «монегасков», за 10 неполных матчей забив 4 гола. Хочется верить, что всё хорошее у него впереди, ведь ему 31 год а не 40,да и уровень его игры еще не стал низкопробным, ибо в «Монако» таковых не берут.

Уж не знаю, кто вспоминает об этом футболисте, но явно таких немного...Речь идёт о Дуду. Тот самый 20-й номер в центре армейской полузащиты. Полное имя – Алешандре Силва Де Соуза. В 2008 году он перешел в греческий «Олимпиакос», забив в дебютном сезоне «золотой гол» , который принёс команде золотые медали. А 3 года спустя он подписал контракт с «Атлетико Минейро», всего лишь год пробыв в этом клубе. В июле 2012, находясь в статусе свободного агента, Дуду попросил руководство ЦСКА дать ему шанс проявить себя на тренировках, дабы вернуться в случае положительного результата. Но увы, впечатлить не получилось, и в сентябре его оформили в «Гойяс». В январе 2014 года стал игроком греческого «ОФИ», через полгода уехал в «Маккаби» Нетания. Ну а в январе уже прошлого года Дуду вернулся на родину в «Форталезу»,где играет и в данный момент.

Евгений Алдонин в данный момент является комментатором телеканала МатчТВ. После ЦСКА легендарный 22-й номер отыграл по сезону за саранскую «Мордовию» и нижегородскую «Волгу». Но заканчивать с игрой в футбол полузащитник не стал, продолжая выступать за любительские команды. Недавно Алдонин попал в расширенный список сборной России на чемпионат Европы 2016 среди любителей. Кстати, для тех кому интересно – чемпионат этот пройдет во Франции со 2 по 5 июня, формат игры «8 на 8», наша сборная попала в группу к немцам, англичанам и шведам.

Ну и закончить статью предлагаю на рекордсмене среди иностранцев по числу игр в чемпионате России. Дэйвидас Шемберас. Высокая жилистая фигура ростом 187 сантиметров, чуть спущенные гетры...И второй номер на спине. Покинув ЦСКА в 2012 году, 2 сезона бывший игрок сборной Литвы отыграл за владикавказскую «Аланию». В феврале 2014 года подписал контракт с литовским «Жальгирисом», где его сразу сделали капитаном команды. В этом же году стал лучшим футболистом чемпионата Литвы. 28 ноября 2015 года Дэйвидас сыграл свой последний матч в качестве профессионального игрока и завершил карьеру. Через несколько дней был избран президентом Ассоциации футбольных клубов Литвы. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб всегда готов принять Шембераса в ряды своих тренеров в ДЮСШ или селекционеров.