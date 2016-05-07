Кейн, Лукаку и другие молодые бомбардиры минувшего сезона

Блог «Seka8» выбирает пятерку молодых бомбардиров из ведущих чемпионатов.

Мичи Батшуайи

Очередной бельгийский талант, который в этом сезоне настрелял в Лиге 1 16 мячей и отдал 9 результативных передач. Мичи почти наверняка поедет в составе своей сборной во Францию, где у него есть отличные шансы стать главной ударной силой своей сборной. Хотя бы потому, что Дивок Ориги уже точно пропустит предстоящий турнир из за травмы, а Кристиан Бентеке просто просиживает на лавке в «Ливерпуле». Исходя из этого, пожалуй, главным конкурентом Мичи остается форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку, но о нем мы поговорим чуть позже. В любом случае, как бы не сложилась судьба Миши на предстоящем Евро, летом на него будет претендовать множество больших клубов из топ-чемпионатов. Уже сейчас своего интереса не скрывают «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», которые сыграют в следующем сезоне в еврокубках и желают усилить свои составы мощным форвардом. На Батшуайи висит ценник в 30 миллионов фунтов.

Венсан Янссен

Статистика в этом сезоне у Венсана действительно мощная, ведь в 21 год он за 33 игры в чемпионате смог нанести аж 26 точных ударов, при этом играя лишь за четвертую команду лиги. Янссен является мощным центрфорвардом, который при своем росте в 180 см хорошо играет на втором этаже. Нападающий АЗ успел дебютировать в сборной Голландии, в своем первом матче 25 марта 2016 заменил на поле своего главного конкурента по таблице бомбардиров Люка Де Йонга. Спустя три дня во втором матче за сборную отличился забитым мячом в ворота сборной Англии. Янссен однозначно будет лакомым кусочком на трансферном рынке этим летом, ведь наверняка найдутся клубы из топ-чемпионатов, которые захотят получить молодого и мощного «забивалу» с хорошим ударом. Более подходящим вариантом для Янссена стал бы Рональд Куман и его «Саутгемптон», но гадать сейчас нет смысла.

Пауло Дибала

Аргентинец в этом сезоне прилично пошумел в Серии А, где за 32 игры 16 раз поразил ворота соперников и восемь раз помог своим партнерам отличиться. Пауло сравнивают с его соотечественником Серхио Агуэро, так как манера их игры действительно схожа. Однако в «Юве» Дибала скорее играет в том стиле, в каком действовал всем нам прекрасно знакомый Карлос Тевес. Именитый Карлитос, как и Пауло, любил оттягиваться назад и начинать атаки с центра, смещаться на фланги и точно исполнять стандарты. «Ювентусу» нельзя отпускать Дибалу этим летом, ведь на «сокровище» (именно так называют Пауло) уже положили глаз «Барселона» и «Реал», готовые выложить хорошую сумму за перспективного игрока. При этом ему всего 22 года. Дибала обладает очень большим потенциалом и должен получить статус «звезда». Главное не сворачивать туда, куда уже свернули Марио Балотелли и Алешандре Пато.

Ромелу Лукаку

Казалось бы, мы так долго слышим его имя. Ромелу начинал блистать с «Андерлехтом» еще в 2010 году, будучи 18-летним «ноунеймом». А вспомните его гол в ворота сборной России в том же году в Воронеже, ведь тогда уже этот «ребенок» с легкостью смог продавить нашего Васю. Ромелу входит в тот самый список талантливых бельгийцев, которые сейчас блистают во всех топ-чемпионатах. После «просидки» в «Челси», перейдя в «Эвертон», Ромелу заиграл так сильно, что сейчас находится на карандаше многих топ-клубов. В этом сезоне форвард забил 18 мячей в 36-ти играх в рамках АПЛ. На предстоящий Евро Лукаку точно поедет в составе сборной и почти наверняка станет главной ударной силой. Сейчас стоимость Ромелу Лукаку оценивается в 45 миллионов фунтов.

Гарри Кейн

В этом сезоне форвард переплюнул свои прошлогодние успехи. Кейну всего 22 года, а он уже лучший бомбардир АПЛ и имеет несколько хороших рекордов. Даже несмотря на мощную конкуренцию в передней линии «трех львов», Гарри наверняка будет в основе на предстоящем большом турнире летом. В прошлом сезоне Кейн заявил о себе, забив 21 мяч в лиге, но при этом многие посчитали это удачей. Однако бомбардир не только показал еще более зрелищную игру, но и помог затащить свой «Тоттенхэм» на вторую строчку в чемпионате, тем самым заработав путевку своей команде в Лигу чемпионов на следующий сезон. Гарри Кейн оценивается на рынке в 50 миллионов фунтов. Во многом предстоящее Евро может определить судьбу молодого талантливого центрфорварда, а мы можем только порадоваться его успехам.

Фото: tumblr.com