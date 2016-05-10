«Валенсия», «Челси», «Вольфсбург» и еще 7 команд, проваливших сезон

Блог «Либеро» рассказывает о командах, которые не оправдали ожидания в нынешнем сезоне. Вашему вниманию очередной субъективный рейтинг.

«Порту»

В прошлом году «Порту» преподнес одну из главных сенсаций плей-офф Лиги чемпионов,уверенно обыграв на домашнем стадионе мюнхенский суперклуб. В ответной встрече «Бавария» сняла все вопросы о победителе за 20 минут, но это совсем другая история. В новом розыгрыше от «Порту» вновь ждали захода в плей-офф. За два тура до конца группового этапа португальцы шли на первом месте, но потом проиграли прямым конкурентам с одинаковым счетом и вылетели в Лигу Европы, где уступили «Боруссии» . В чемпионате команда вновь только в качестве зрителя участвует в борьбе за «золото».

«Челси»

В прошлом сезоне «Челси» Жозе Моуринью выиграл Кубок Лиги и «золото» АПЛ. И в этом сезоне можно было бы повысить ставки и попытаться забраться в полуфинал Лиги чемпионов. Однако с самого начала сезона у «аристократов» что-то пошло не так. Путевку в плей-офф удалось оформить только в последнем туре, а зимой в чемпионате лондонцы находились по соседству с зоной вылета. В итоге «особенного» уволили, не дав сыграть против «ПСЖ». В следующем сезоне «Челси» не сыграет даже в Лиге Европы. Однозначно провальный сезон.

«Вольфсбург»

В прошлом сезоне Диттер Хекинг поработал на славу. Команда много забивала,уверенно побеждала и демонстрировала яркую игру, которая позволяла громить «Баварию».

Феноменом Баса Доста не восхищался только ленивый, Де Брюйне и Родригес были на карандаше у топ-клубов. В итоге тот сезон футболисты «Вольфсбурга» завершили на втором месте,что позволило напрямую сыграть в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Осенью получили удобоваримых соперников, вышли в плей-офф и сразу же историческое достижение в виде четвертьфинала , где «волкам» удалось даже слегка «покусать» десятикратного обладателя трофея. Но чемпионат завершают лишь в середине таблицы и никаких еврокубков в следующем сезоне. А деньги для команды очень важны в свете последних событий, не говоря уже о том, что лидеров типа Дракслера или уже упомянутого Родригеса будет тяжело удержать в летнее трансферное окно.

«Валенсия»

От испанских клубов в еврокубках традиционно ждут достойных результатов. И «Валенсия» не могла стать исключением, тем более что попали в самую легкую группу, состав которой больше напоминает участников Лиги Европы. В итоге все предрекали коллективу Нуну Эшпириту Санту борьбу за первую строчку, однако на деле получили две победы и четыре поражения. Такие результаты конечно же не могли устроить боссов «Лос Чес» и наставника отправили в отставку.

Команду доверили Гари Невиллу, который с треском провалился. В итоге «Валенсия», как и «Челси», в новом сезоне не сыграет в еврокубках. Руководству предстоит большая работа по сохранению состава и поиску нового главного тренера. Сезон, который болельщикам хочется забыть как страшный сон.

«ПСЖ»

Не самый очевидный вариант в списке, согласен. Но пока некоторые не закидали меня тухлыми яйцами или помидорами, попробую объяснить свой выбор. Сколько лет «ПСЖ» стучится в элиту европейского футбола? Не год и не два. Сколько денег было при этом потрачено? Полмиллиарда точно. Да, «ПСЖ» осталось выиграть в финале Кубка у «Марселя» для оформления внутреннего требла.

Чемпионат выигрывать умудряются уже зимой и это должно было стать дополнительным аргументом при подготовке к плей-офф Лиги чемпионов. Да, «Челси» научились обыгрывать с позиции силы, в четвертьфинале получили не «Барселону» и даже не «Баварию». Но в итоге очередной вылет в четвертьфинале. Да, добавьте сюда тот факт что летом купили вратаря «под основу» и человека, который знает как побеждать в Лиге чемпионов, и получите повод для разочарования от выступления парижского суперклуба в этом сезоне.

«Милан», «Интер» , «Рома»

В этом сезоне все снова восхищаются Аллегри. Конечно, он не вывел команду в финал Лиги чемпионов, но все равно проделал отличную работу. Летом, напомню , стан туринцев покинули сразу три ключевых футболиста, но побуксовав на старте, «старая сеньора» перестроилась и выдала впечатляющую серию побед, которая позволила в пятый раз подряд взять золотые медали Серии А. Но у этих медалей есть и обратная сторона. Речь о тех, кто должен был воспользоваться спадом чемпиона, но сделал это лишь на коротком отрезке. «Интер» Манчини хорошо поработал на трансферном рынке, укрепившись качественными исполнителями в каждой линии. Долгое время это приносило результат :новички забивали, «нерадзури» побеждали 1:0. Потом гонку возглавила «Рома», но и ее хватило не на долго. В итоге вперед пропустили не только «Ювентус» ,но и «Наполи». С «Милана» спрос меньше, они ведь уже как «Спартак»: имея в составе неплохих футболистов, в лучшем случае борются за Лигу Европы. После увольнения Михайловича «россонери» в трех подряд встречах с тремя последними командами набрали лишь два очка. Стыдно, товарищи!

«Манчестер Сити» , «Арсенал»

Здесь специально не стал делать троицу подобно итальянской. Считаю, что история болезни все же разная. Если с «Челси» все более-менее понятно, то объяснить провал «горожан» и «канониров» сложнее. Обо всем по порядку. Шейхи очень любят свою игрушку и не жалеют никакие деньги ради благополучия своего детища. Вот и перед началом этого сезона с целью вернуть корону в АПЛ и пройти дальше 1/8 Лиги чемпионов купили Отаменди, Стерлинга и Де Брюйне за сумасшедшие деньги. И если в Лиге чемпионов план даже удалось перевыполнить, то в чемпионате вынуждены оборонять четвертую строчку от ван Гаала и его «Юнайтед». «Арсенал» же, совершив третий топовый трансфер за последние годы, обязан был прибавить и включиться в золотую гонку, но на деле все получили стандартный набор: травмы лидеров команды, неуверенная игра против грандов и очередной вылет в 1/8 Лиги чемпионов.

В сезоне имени «Лестера» ни у кого из грандов не может быть оправданий.

Фото: tumblr.com