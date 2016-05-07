Спартак – Динамо: Дерби без интриги

Мой прогноз на игру 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги состоится московское дерби с исторической афишей «Спартак – Динамо». Безусловно, фаворитом этого матча является коллектив Дмитрия Аленичева. Динамо,мягко скажем, переживает сейчас далеко не лучшие времена, в то время как «красно-белые» обладают и более классными исполнителями и вполне неплохой скамейкой. Всего лишь 1 очко разделяет команду Андрея Кобелева от 13-го места, которое заставит её участвовать в матчах плэй-офф за право остаться в высшей лиге русского футбола. Но не стоит забывать,что это дерби. Так что произойти может всё что угодно. А вот высоки ли шансы на это именно в данной игре?

Последний матч Спартака удивил абсолютно всех, кто наблюдал за ним. Играя в защите с практически футболистами Спартака-2, завершить поединок с нулями на табло...Это очень достойно. И,прежде всего, можно и нужно хвалить Брызгалова,Пуцко,Кутепова и Макеева, которые наверняка появятся и в дерби. Вообще, если пройтись по составам обеих команд, средний уровень мастерства будет выше у ребят Аленичева. Скажу прямо – слабо верится в победу Динамо. Коллектив Кобелева попал в очень чёрную полосу, которой конца и края не видать. С момента возобновления первенства, «бело-голубые» одержали победу всего лишь раз !!! Как видно по последним играм, продуктивно действовать против хорошо атакующего соперника динамовцы не могут. От Рубина и Краснодара получили по 4 гола, но упёрлись в игре против ЦСКА, пропустив 1 гол. Хотя если обратить взор на нападение, то тут дела еще хуже. За 8 игр чемпионата после зимней паузы было забито только 4 мяча. Реализация моментов, равно как и их созидание, не то что хромает, а и вовсе на инвалидном кресле катается. Теперь немного статистики. В последних 5 очных противостояниях все 5 раз победил Спартак. «Красно-белые» и так стали неудобным соперником, так к этому еще и добавились и большие игровые проблемы перед очередным дерби. Наконец-то думаю должен сыграть на своём уровне Квинси Промес, который прошлый матч провёл так себе. Постарается начать голевую серию Зе Луиш, разыгрался Жано. Да и Ивелин Попов не выбивается в ряды отбывающих номер. В общем, шансов у Динамо, прямо скажем, немного. Их мало. Даже очень. Опять же, в дерби может случиться всё что угодно, но вероятность чудес маленькая. Пожалуй единственный луч надежности, пробивающийся из дышащей на ладан обороны Динамо – это Кристофер Самба. Восстановился он от травмы и понемногу начинает играть всё больше и больше. Прошлый матч с Амкаром отыграл полностью. Поединок обещает быть интересным, даже не столько из за статуса дерби. Когда-то уже Динамо должно прорвать. Может даже не в этом сезоне...Хотя почему бы и нет? Короче говоря, в 19-30 включаем МатчТВ и смотрим ! А делать ставку будет правильнее на тотал больше, ибо Спартак своё забьёт, но и Динамо пора чем-нибудь в атаке удивить ! Удачи командам, а всем нам удачных ставок!

Прогноз: ТБ 2,5

Коэф: 1,75