Воришка Златан, сборная холостяков или как Бэкхэм боится птиц.

Небольшая подборка интересных фактов и и историй о футболистах и болельщиках.

Блог MyFootball собрал различные истории и факты о футболистах и фанатах, которые заставят вас и удивиться и посмеяться. Let's go!

Аргентинский голкипер Карлос Роа, будучи игроком испанской «Мальорки», на пике своей карьеры объявил о её завершении, не смотря на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Своё решение он объяснил тем, что ждал конца света, который должен был прийти вместе с третьим тысячелетием. Затем он всё-таки вернулся в футбол, правда играл уже только в командах из низших дивизионов.

Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком «Штутгарта», как-то раз получил в первом тайме жёлтую карточку за разговоры с судьёй. На второй тайм он вышел, заклеив рот красным скотчем.

В 1999 в фирменных магазинах «Фиорентины» продавались банки с воздухом. В коллекции были такие ароматы как «Дух трибун», «Вкус победы» и «Атмосфера раздевалки».

Гуус Хиддинк начинал свой путь профессионального футболиста в клубе «Де Графсхап». Через 3 года его выкупил ПСВ, но, после неудачного сезона в Эйндховене, болельщики «Де Графсхап» из-за отсутствия у клуба нужной суммы для трансфера, самостоятельно собрали 40 тысяч гульденов и вернули Хиддинка.

В одном из матчей второй лиги Испании за 3 минуты до конца игроки обеих команд, недовольные судейством, окружили арбитра, пытаясь выразить недовольство. Преимущественно с помощью жестов. Однако судья, сохраняя завидное спокойствие, достал красную карточку и предъявил её всем двадцати двум участникам матча.

В 1950 году сборная Индии по футболу снялась с чемпионата мира после того как ФИФА запретила индийцам играть босиком.

В 1891 году ирландский эксперт по правилам футбола Джон Пенальти предложил ввести одиннадцатиметровый штрафной удар за грубую игру или игру рукой, умышленно совершенную игроком обороняющейся команды в пределах штрафной площади. Впервые такой удар был выполнен в ирландской футбольной лиге.

Златан Ибрагимович в детстве стал жертвой вора. Пропал его любимый велосипед. После этого будущая гроза всех вратарей мира научился этому ремеслу и стал настоящим профессионалом в сфере кражи велосипедов, а один раз даже украл военный мотоцикл.

Столь блистательной карьерой Криштиану Роналду должен быть обязан не только своему таланту и трудолюбию, но и медицинскому персоналу «Спортинга». В 15-летнем возрасте у юного футболиста обнаружили тахикардию, проще говоря, ускоренный ритм сердца. С таким диагнозом мечтать о профессиональной карьере – смерти подобно. Однако оперативность и профессиональность клубного медперсонала позволили Криштиану не только забыть о проблемах с сердцем, но и стать таким, каким мы сейчас его знаем.Интересно, что весь процесс «операция — восстановление» занял минимально короткое время. Операция на сердце была проведена с помощью лазерной хирургии, а уже на третий день Криштиану тренировался в общей группе игроков «Спортинга».

Известный немецкий футболист Ханси Мюллер, обладавший довольно спокойным нравом, в одном из матчей вдруг вступил в словесную перепалку с судьей, за что незамедлительно был удален с поля. Позже выяснилось, что сделал он это преднамеренно, так как руководство клуба отказало ему в отпуске. А для отпуска у него были веские основания: он должен был присутствовать на собственной свадьбе.

Голевая засуха обрушилась на рубеже 60-х-70-х годов на поля ряда европейских стран, что отразилось на посещаемости матчей. Английский еженедельник рассказал о любопытной инициативе любительского клуба «Хендон», руководство которого предложило своим болельщикам революционное пари. Был провозглашен лозунг: «Нет голов — вход бесплатный!». Суть новшества заключалась в следующем: если матч заканчивается нулевой ничьей, билеты остаются действительными и на следующий матч. И так до тех пор, пока нулевая серия не прервется.

Во время футбольного матча в итальянском городе Мольфетта из-за наступившего холода на трибунах остался всего один болельщик, который бурно реагировал на происходившие на поле игровые ситуации. После окончания игры обе команды подошли к трибуне, на которой находился болельщик, и наградили его аплодисментами. За стойкость.

Лионель Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городке Росарио. Там же, только 14 июня 1928 года появился на свет известный революционер Эрнесто Че Гевара.

В испанском городе Сеговия в 60-е-70-е годы существовала довольно оригинальная традиция. Когда местная футбольная команда проигрывала матч, болельщики бросали судью в реку. Не помогли с этим покончить ни штрафы, налагаемые на клуб, ни дисквалификация стадиона. И тогда футбольные власти, фактически признавшие свое бессилие, стали назначать на матчи в Сеговию только лишь судей, которые умели плавать.

У одного из лучших футболистов в истории – Дэвида Бэкхэма – орнитофобия, иными словами боязнь птиц.

Еще одна история про Бэкхэма. Курьезный случай произошел как-то в раздевалке после матча ПСЖ. Бэкхэм оставил свой ipod без присмотра, чем воспользовался его напарник по команде Златан Ибрагимович. Увидев в плей-листе композиции Джастина Бибера и Селены Гомес, Ибрагимович спросил: «Дэвид, ты это слушаешь?» На что получил ответ: «Это мои дети слушают». После чего в интервью Златан заявил: «Я думал, я найду хороший британский рок, ну или хип-хоп. Приятно осознавать, что у Бэкхэма не во всем хороший вкус. Правда, он потом пояснил, что эту музыку слушают его дети, но что-то мы сомневаемся.»

Во встрече английских команд «Шеффилд Уэнсдей» — «Барнсли» победа досталась «Шеффилду», благодаря голу на 92-й минуте. Руководство клуба выделило автору гола премию в размере девяти фунтов стерлингов. Однако,придя домой, он узнал, что жена, присутствовавшая на этой встрече, сделала ставку в футбольном тотализаторе. В случае ничьей она могла получить 6000 фунтов стерлингов.

По словам легендарного бразильца Роналдинью, свои финты и дриблинг он поначалу оттачивал играясь с собакой.

Поначалу, игра между шведскими командами «Гетеборг» и сборной города Дегерфорс шла вяло, и никому не удавалось открыть счет. Все изменилось в одно мгновение. Нападающему «Гетеборга» Юханссону, который перед встречей отвез жену в роддом, сообщили о рождении дочери. Юханссона словно подменили. Он сразу же стал центральной фигурой на поле и в оставшееся время забил четыре гола. «Вот что может сделать радость», — сказал после матча судья, поздравляя Юханссона. «Какая тут радость, — возразил футболист, — я же мечтал о парне. Поэтому я так чертовски разозлился и выместил зло на сопернике».

Воскресный день. В пожарной части небольшого итальянского городка Кампос внезапно прозвучал сигнал тревоги. Дежурные моментально погрузились в машины и бросились к месту пожара. Приехав, они не увидели ни огня, ни клубов дыма. Но в окне дома на втором этаже кто-то истошно вопил: «Помогите! Пожар!». Появилась лестница, и человека спустили на землю. Не поблагодарив, и ничего не объяснив спасателям, он бросился бежать. При задержании выяснилось, что он, страстный болельщик, в день интереснейшего футбольного матча был заперт женой, не желавшей чтобы ее муж каждое воскресенье уходил из дома. И находчивый мужик придумал неплохой способ попасть на игру.

В польском городе Быдгощ состоялся классный матч. Сборная журналистов местных газет встречалась с командой, полностью укомплектованной представителями одной семьи — сыновьями каменщика Осиньского. И хотя 11 парней в возрасте от 15 до 28 лет проиграли, зрители горячо приветствовали «создателя» команды.

На стадионе Буэнос-Айреса как-то был поставлен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы доказать превосходство футболистов-холостяков над женатыми. Все шло спокойно до пенальти в ворота женатых. Когда одиннадцатиметровый был реализован, на поле выскочили… жены. Они поколотили судью и присудили победу своим мужьям. Во избежание неприятностей холостяки не протестовали. Эксперимент провалился.

«Самый юный футбольный болельщик проживает у нас», — писала одна английская газета в конце шестидесятых годов. Спорить с этим трудно, ибо Эдди Хартфорд родился во время футбольного матча между командами «Сток Сити» и «Арсенал». После матча новорожденному подарили футбольный мяч с автографами всех футболистов и трёх арбитров, а также чековую книжку на 50 фунтов стерлингов. Кроме того, менеджер «Сток Сити» объявил себя футбольным опекуном Эдди и добавил, что в будущем мальчик будет сопровождать клуб во всех его поездках как талисман.

Заядлый болельщик мадридского «Реала» Феликс Гаэль никак не мог достать билет на матч «Реала» с командой «Атлетик» (Бильбао). За несколько минут до начала матча какой-то человек неожиданно уступил ему свой билет. Обрадованный Гаэль в порыве благодарности подарил ему свой лотерейный билет. Через несколько дней поклонник «Реала» узнал, что на номер этого билета выпал выигрыш на сумму в 300 тысяч песет. Однако он стойко перенёс потерю. «Несомненно, — сказал он, — это был самый дорогой билет на матч в моей жизни».

В 1957 году в Германии за несколько секунд до завершения футбольного матча в ворота одной из команд был забит победный гол. При этом судья не заметил, что нападающий подправил мяч рукой, и засчитал гол. Тогда на поле вышел местный священник и стал громко убеждать победившую команду признаться в нечестности. Его слова возымели действие. Футболисты признались в том, что забили мяч неправильно. Судья гол отменил, и встреча закончилась вничью.

Вратарю с Британских островов Джимми Тейлору (он выступал за любительскую команду города Ридинг) явно стоило сменить своё амплуа . За 27 матчей сезона он пропустил 456 мячей. В среднем около 17 за игру.

В конце 50-х годов своеобразный рекорд установил вратарь юношеской команды «Юргорден». В одном из матчей, который его команда выиграла со счетом 18:0, он ни разу не коснулся мяча. Два удара от ворот пробил защитник, который сам бегал за мячом.

Чтож, надеюсь вам было интересно почитать!