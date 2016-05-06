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    Футбол России в поисках своего развития Все блоги -

    Рубрика «Самый красивый эпизод 26 тура РФПЛ»

    6 мая 2016
    Блог «Футбол России в поисках своего развития» продолжает развивать свою рубрику «Самый красивый эпизод тура РФПЛ». Вашему вниманию представлены лучшие моменты тура под номером 26.

    Наша рубрика по-прежнему в поисках себя. Сегодня мы представим Вашему вниманию две номинации: «Лучший гол» и «Эффектный сейв». С каждым выпуском рубрика будет только развиваться, и через некоторое время мы получим именно то, к чему стремимся, конечно же с Вашей помощью, поэтому всю критику и пожелания высказывайте в комментариях.

    Лучший гол

    После долгих обсуждений, блог «Футбол России в поисках своего развития» остановился на мяче Евгения Селезнева в ворота «Зенита». Подкупает не только сам забитый мяч, но и вся комбинация в целом. Этот гол не принес нужного итогового результата для «Кубани», но оказался в нашей рубрике, как самый красивый гол тура.

    Эффектный сейв

    В этой номинации побеждает голкипер «Уфы» Гиорги Шелия. Его спасение на последних минутах матча стало не только эффектным, но и принесло одно очко в копилку клуба, который борется за выживание. Браво Гиорги! По-настоящему прекрасный сейв.

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