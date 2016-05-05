Севилья – Шахтёр: станет ли преимущество домашнего поля решающим?

Попытка дать верный прогноз на ответную игру 1/2 финала Лиги Европы.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА испанская Севилья на стадионе “Рамон Санчес Писхуан” примет донецкий Шахтер. В первой игре во Львове подопечные Мирчи Луческу были близки к тому, чтобы завершить поначалу неудачно складывавшуюся игру победой,но абсолютно, на мой взгляд, левый пенальти снизил интригу противостояния. Счёт 2-2 вполне позволяет андалусийцам рассчитывать на участие в финале. Любая победа в основное время выведет ребят Унаи Эмери к очередному за последние годы решающему шансу взять трофей. К неудачному для донетчан счёту прибавилась и еще плохая новость. С большой долей вероятности не примет участия в игре капитан команды Дарио Срна,отсутствовавший в общей тренировочной группе. Говорить о том, что Шахтеру придётся тяжело – одна из самых банальных вещей на свете. У хозяев скорее всего не раз получится поразить ворота Андрея Пятова, поэтому букмекеры выставили крайне низкие коэффициенты на различные тоталы больше. Учитывая, какие мощные атакующие линии в обеих командах, брать какой-либо тотал меньше тоже не вариант. Поэтому прежде чем понять на что поставить свои деньги, надо хорошенько подумать.

Связываться с тоталами в этом матче совершенно не хочется, ибо букмекеры загнали нас в ловушку. Ведь наверняка поединок закончится с большим обилием голов, а на наиболее вероятные тоталы коэффициенты нам не подходят, соответственно дабы уложиться в нужный нам диапазон их величины, придётся либо рисковать и брать больший тотал чем хотелось бы,либо вообще отказываться от этого вида ставки. Что я и предлагаю сделать. Игра будет проходить под преимущество Севильи, уж больно быстрые футболисты собраны в составе этого клуба. Атаковать ребята Эмери умеют, результативность тоже в большом порядке. Особенно на домашнем стадионе. Трудно вспомнить когда последний раз соперник Севильи,приехавший к ней в гости, уходил с арены не пропустив. Сделать тоже самое у Шахтера получится лишь только при огромном везении. Состав хозяев располагает игроками разных игровых стилей. Нужен высокий здоровый нападающий – есть Фернандо Льоренте. Нужен менее крупный, техничный,быстрый, с ударом – есть Кевин Гамейро. Есть хорошо знакомый с Шахтером Евгений Коноплянка,о котором рассказывать не нужно. Есть скоростной хитрый Витоло, есть опытный игрок сборной Аргентины Эвер Банега. В опорной зоне и в защитной линии – не меньше видавших всякое в футбольном ремесле. Короче говоря, проблем с составом у хозяев нет. Ну разве что на очень долгий срок выбыл датский полузащитник Крон-Дели, получивший ужасающую одним только своим видом травму. Желаем ему скорейшего выздоровления и начинаем оценивать оборонительные редуты донецкой команды. В центре защиты играют довольно известные Александр Кучер и Ярослав Ракицкий. Как показал матч во Львове, не совсем они знают как играть против атаки испанского коллектива. Достаточно вспомнить первый гол испанцев – в 3 паса почти от своей штрафной игроки Севильи доставили игровой снаряд до Витоло, который издевательски легко переиграл Ракицкого. А ведь таких эпизодов в ответной игре будет уйма. В 2007 году Шахтер и Севилья уже встречались между собой, тогда в обоих играх основное время завершилось с одинаковым счётом 2-2, но в дополнительное время дальше прошел всё-таки испанский коллектив. Та игра вообще запомнилась двумя умопомрачительными моментами. Сногсшибательный гол Матузалема “ударом скорпиона” и фантастический гол вратаря Севилья Андреаса Палопа на 90й минуте. Как видите, история встреч этих команд наполнена не только большим количеством голов,но и красотой их исполнения. Весело играют между собой ребята, что уж там говорить. Ну пора уже наконец выдать прогнозом итог своих рассуждений. Матч,конечно, может сложиться как угодно, но,в чём я уверен на 100% – сколько бы ни забил Шахтер, Севилья в любом случае в состоянии забить больше. Так что, предлагаю взять минусовую фору на футболистов Севильи. В 22-00 включаем МатчТВ и болеем за красивый футбол! Ведь следствие красивого футбола – это голы, а именно они нам и нужны!

Прогноз: Ф1 (-1) Коэффициент: 1.97