«Лестер», «Вильярреал», «Ростов» и еще 7 команд, очаровавших нас в этом сезоне

Завершаются европейские чемпионаты, и блог «Либеро» решил выделить 10 коллективов, которые завоевали любовь примерно всего мира.

«Вест Хэм Юнайтед»

Забегая вперед, скажу, что наибольшее количество команд в данный топ делегировала самая богатая и зрелищная лига – сразу три представителя АПЛ. Коллектив, лидером которого является Димитри Пайе, в этом сезоне в упор не видит грандов: три победы над «Ливерпулем» (две случились в чемпионате, еще одна виктория была добыта в переигровке на стадии 1/16 Кубка Англии), по четыре очка было добыто в матчах против «Сити», «Арсенала» и «Челси», даже «Лестер» притормозили на финише, также были победа над «Тоттенхэмом» и две ничьих в матчах против «Ман Юнайтед», причем ответная игра в чемпионате с «Красными дьяволами» состоится в предпоследнем туре, и есть стойкое ощущение, что «Молотобойцы» вновь зацепят какие-то очки, а там и о прямой путевке в Лигу Европы можно помечтать. Чего и хочется пожелать банде Славена Билича.

«Бенфика»

А вот есть ли среди вас те, кто верил в то, что лиссабонский клуб пройдет наш «Зенит»? Лично я не верил. Хотя в Лиге Чемпионов команда Руя Витории удалось увезти три очка из логова «Атлетико Мадрид», чего не удалось даже «Барселоне» и «Баварии». В матче на «Петровском», напомню, команда играла без трех основных защитников и вратаря, пропустила первой, но выстояла и добыла волевую победу, хотя после домашней виктории в ответной встрече достаточно было и ничьей. Дальше была уже упомянутая «Бавария», с которой смотрелись уверенно и пропустили всего на гол больше по сумме двух встреч. В чемпионате за два тура до конца опережают «Спортинг» на два очка, но думается титул чемпионов от команды, за которую выступает один из фаворитов гонки за «золотой бутсой» Жонас, никуда не денется. Сезон, который смело можно занести в актив.

«Боруссия» Менхенгладбах

Что-то не так пошло у команды Люсьена Фавра в начале сезона, ведь начался он с пяти подряд поражений в Бундеслиге. Последней же каплей стало поражение в Лиге Чемпионов от «Севильи», тогда казалось, что сезон потерян, но после того как тренер подал в отставку, команда преобразилась и начала исправно набирать очки, в итоге перед заключительными турами подопечные Андре Шуберта находятся в зоне Лиги Чемпионов. В прошлом году в Гладбахе могли похвастаться тем, что стали единственными в лиге, кого не обыграла «Бавария», но и в этом сезоне повторили это достижение,ведь вновь удалось набрать четыре очка.

«ПСВ»

Несмотря на то, что у Фелипе Коку одна из самых молодых команд в Европе, играют эти парни на удивление взросло. В сентябре многие наши специалисты и простые болельщики сразу после жеребьевки предрекали им последнее место в группе, аргументируя это победами «Динамо» и «Зенита» в Лиге Европы сезоном ранее. Да, летом клуб покинули два лидера: Мемфис Депай поехал на «Олд Траффорд», а Джорджиньо Вейналдум присоединился к составу «Ньюкасла». Но вопреки прогнозам и благодаря отличной игре дома сумели выйти в плей-офф турнира, опередив ЦСКА и «Ман Юнайтед». Дальше был «Атлетико», от которого не пропустили более чем за 200 минут игрового времени и уступили лишь в серии пенальти: лотерея, в которой никто не застрахован. Перед заключительным туром в «Ередевизе» ноздря в ноздрю идут сразу два клуба «Аякс» и «ПСВ» и хочется пожелать эйндховенцам защитить титул.

«Ростов»

Огромного уважения заслуживает работа Курбана Бекиевича Бердыева. Крепкая оборона и убийственная результативность в контратаках , а также уверенная игра дома позволяет команде всерьез претендовать на золото. Боссам «Зенита» и «Спартака» стоит присмотреться к главному тренеру ростовской команды. Можно проводить аналогии с мадридским «Атлетико» в том плане, что «Ростов» стал третьей силой в РФПЛ, еще популярнее сравнение с «Лестером» и по-моему это ближе к истине. Ведь дончане год назад тоже вели отчаянную борьбу за выживание, а сейчас на расстоянии вытянутой руки от первого места. Лично меня восхищают случаи, когда команда с ограниченными возможностями борется с грандами на равных, в этом, на мой взгляд, и есть романтика футбола. Даешь финал «Лестер» – «Ростов» в новом розыгрыше Лиги Чемпионов!

«Тоттенхэм»

Симпатичную команду удалось создать Маурисио Поччетино за два сезона, которые он находится у руля «шпор». Именно при нем в прошлом сезоне вырос в элитного бомбардира Харри Кейн, в этом сезоне выстрелил Деле Алли, да и наличие в составе надежного Уго Льориса и умницы Эриксена обязывает показывать хорошую игру и добиваться нужного результата. И пусть в этом сезоне до золота не хватило пары побед, я все же думаю, что эта команда выйдет на пик уже в следующем сезоне.

«Вильярреал»

Признаться, до последнего не верил в то, что команда, которая забивает меньше идущего на 17 месте «Райо Вальекано», квалифицируется в Лигу Чемпионов, но провал «Валенсии» и откровенно вялый сезон «Севильи» позволили «желтой субмарине» получить право на участие в отборочных раундах престижнейшего клубного турнира в новом сезоне. Хотя еще неизвестно, как именно они туда попадут, ведь после домашней виктории в матче против «Ливерпуля», у команды Марселино отличные шансы на выход в финал. Открытием сезона стал Седрик Бакамбу, также в атаке феерит воспитанник «Барселоны» Денис Суарес, а Марио Гаспар почти наверняка поедет на чемпионат Европы в составе «Красной Фурии». Хорошую команду удалось создать Торалю.

«Ницца»

После двух неудачных сезонов «Ницца» вновь идет в зоне еврокубков, и пусть за оставшиеся два тура команда с лазурного берега может, как попасть напрямую в лигу чемпионов, так и опуститься на восьмое место, этот сезон уже можно занести в актив, ведь с приходом Бен Арфа, которым уже интересуется «ПСЖ» и «Милан», команда демонстрирует яркий атакующий футбол, немногие в этом списке могут похвастаться подобным. Так что остается пожелать подопечным Клода Пюэля поднажать на финише и попасть в еврокубки, хотя бы ради сохранения Бен Арфа.

«Спортинг»

Думаю, многие из вас знакомы с командой Жорже Жезуша. В августе оспаривали путевку в групповой этап Лиги Чемпионов с «ЦСКА», позднее играли с «Локомотивом» на групповом этапе Лиги Европы. Мастеровитая и боевая дружина у португальского специалиста, известного по работе с «Бенфикой», которую «Зенит» обыгрывает в группе, но вылетает в плей-офф Лиги Чемпионов. «Спортинг» преступно редко проигрывает в своей лиге, что позволяет бороться за золото с бывшей командой своего наставника. И пусть многие считают Жезуша неудачником, я бы очень хотел чтобы такой специалист возглавил какой-нибудь российский клуб.

«Лестер»



Ну и как можно было обойти стороной феномен команды Раньери? Уже так много сказано игроками, тренерами, специалистами, журналистами, что даже писать что-то об этом великом успехе не вижу смысла. Хочется просто сказать огромное спасибо. Этот успех означает что не важно, рабочий ли ты с завода или щуплый алжирский парень, списали ли тебя в «Челси» или твоя карьера не такая яркая как у твоего отца. Все великие люди превращают мечту в цель, которую они непременно достигают. Уверен, что после этого успеха сотни тысяч, если не миллионы детишек вдохновенно будут пинать мячики во дворах или академиях и мечтать о подобном успехе. Ведь благодаря «Лестеру» это больше не фантастика!