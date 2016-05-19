Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»

3 мая 1993 года 19-летний валлиец завалил потрясающий мяч прямым ударом со штрафного.

23 года назад юный Райан Гиггз забил один из самых красивых мячей английского сезона 1992/1993. Недавний выпускник академии «Юнайтед» отменным дальним ударом со штрафного отправил мяч точно в «девятку» ворот Бобби Миммса.

Английская Премьер-Лига – 1992/1993. 37-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Блэкберн Роверс» – 3:1

Галлахер, 8 (0:1); Гиггз, 21 (1:1); Инс, 59 (2:1); Паллистер, 90 (3:1).

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает тот великолепный мяч, затем признанный лучшим голом мая английского сезона.

Необходимо отметить, что этот матч примечателен не только голом-красавцем юного Гиггзи. «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в ранге победителя первого розыгрыша Английской Премьер-Лиги. «Астон Вилла», основной конкурент за «золото», днём ранее дома оступилась в матче против «Олдэм Атлетик» – 0:1. Поражение конкурента автоматически сделало «Юнайтед» чемпионом Англии. Впервые за 26 лет. А сэр Алекс Фергюсон в этой встрече впервые руководил командой в ранге чемпиона Англии...

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Фото: www.dailymail.co.uk

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