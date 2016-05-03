Футбол не терпит фаталистов

Кто о чем, а Борисов – о гениальности

Это же правда гениально.

Накануне матча Леонид Викторович сказал: «Будем играть по тому сценарию, при котором нас всегда давят в пюре». Ну, то есть, не совсем так. Он сказал: «Надо точно действовать с контригрой. Надо точно играть в атаке. Так что игра должна быть обоюдоострой. Думаю, многое будет зависеть от того, как будет складываться матч».

И лучшая из фраз: «В первой игре в Санкт-Петербурге было именно так». Вот уж матч, которым нужно гордиться...

Короче говоря, так и случилось. Футбол вообще не терпит фаталистов. Это не значит, что матчи не складываются из эпизодов, это значит, что если ты не возьмешь вожжи – вожжи возьмет кто-то другой.

Выходить на «Зенит», чтобы играть на встречных курсах, ожидая решения от подброшенной монеты – браво, бис, виват, варежки сними!

А как же, мол, сами питерцы, которые точно так же согласились на эту игру? Да потому и согласились, mon ami, что для «Зенита» ситуация, в которой надо реализовать больше шансов в обоюдоострой беготне – райское баунти.

Тут и раньше шептали на ушко, что ЦСКА – самая стабильная команда России, теперь и сомневаться не приходится. Любой соперник, равный по классу – «многое будет зависеть от того, как будет складываться матч». Чего-то он складывается всегда одинаково, не замечали?

А после матча следует пресс-конференция. «Была абсолютно равная игра с минимальными шансами. В таких ситуациях всё решает то, кто допустит ошибку», – говорит тренер ЦСКА. Ну поди ж ты, как знал!

Так хочется новых тем, а в тысячный раз о том же, о том же, о том же... Мне как лингвистическому крижанацу, летчику фантазии такие повторы кажутся убитыми и неизобретательными, но что делать? Как не писать?

Ведь Леониду Викторовичу, напротив, такое постоянство очень нравится. Действительно, почему бы не пропустить еще парочку от Халка. Хороший же человек Халк. Почему не помочь хорошему человеку. А в конце, как писал Шарль Балли, «Можно пожать плечами и принять обескураженный вид».

Хозяин – барин.

Только, эм... нам тут скоро на Евро играть, ничего?