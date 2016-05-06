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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Вагнер, Кержаков, Думбия и еще восемь футболистов, забивавших 20 голов в чемпионате России

    6 мая 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, к чьим бомбардирским результатам следует стремиться Федору Смолову. 11 прекрасных голеадоров, покоривших планку в 20 забитых мячей за один сезон в чемпионате России.

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов забил в пятом матче Премьер-Лиги подряд и добрался до бомбардирского результата в 16 голов. До гроссмейстерской «двадцатки» за сезон осталось совсем немного. «Быкам» предстоит сыграть в турнире еще четыре матча, и если Федору удастся забить хотя бы по голу в каждом из них, то заветная «планка» будет покорена.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает, на кого следует равняться краснодарскому бомбардиру. За всю историю чемпионатов России, 11 футболистам удавалось забить два десятка мячей за один турнир.

    Юрий Матвеев (на фото – слева)

    Результат: 20 голов

    Клуб: «Уралмаш» (Екатеринбург)

    Сезон: 1992

    Уроженец Свердловской области не прижился в «Зените» и «Торпедо» союзных времен. Вернувшись на малую родину, стал лучшим бомбардиром первого в истории чемпионата России в составе скромного «Уралмаша».

    Виктор Панченко

    Результат: 21 гол

    Клуб: «КАМАЗ» (Набережные Челны)

    Сезон: 1993

    Отец футболиста ЦСКА Кирилла Панченко был в числе тех, кто поднимал клуб из второго по численности населения города Татарстана в Высшую лигу чемпионата России. А в первом же сезоне в «классе сильнейших» стал лучшим бомбардиром чемпионата России. И это – в составе клуба-дебютанта Высшей лиги!

    Игорь Симутенков

    Результат: 21 гол

    Клуб: «Динамо» (Москва)

    Сезон: 1994

    Голеадор из московского «Динамо», помимо отличной игры в чемпионате страны, был и одним из лучших бомбардиров сборной России 1990-х годов.

    Олег Гарин (на фото – слева)

    Результат: 20 голов

    Клуб: «Локомотив» (Москва)

    Сезон: 1994

    Легенда «Океана» из Находки после перехода в столичный «Локомотив» не сбавил оборотов. Гарину по сей день принадлежит клубный рекорд «железнодорожников» по числу забитых мячей за один сезон.

    Олег Веретенников

    Результат: 25 голов, 22 гола, 22 гола

    Клуб: «Ротор» (Волгоград)

    Сезоны: 1995, 1997, 1998

    Легенда чемпионатов России. Единственный футболист, кто трижды забивал более 20 мячей за сезон в чемпионатах России. Первым из российских футболистов преодолел отметку в 100 голов. По сей день является лучшим бомбардиром чемпионатов России (141 гол).

    Александр Маслов (на фото – справа)

    Результат: 23 гола

    Клуб: «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)

    Сезон: 1996

    Один из лучших форвардов-провинциалов (никогда не играл за «большие» российские клубы) в истории российского футбола. Большой мастер игры «на втором этаже». По сей день является рекордсменом «Ростова» по количеству забитых мячей в составе клуба.

    Георгий Деметрадзе

    Результат: 21 гол

    Клуб: «Алания» (Владикавказ)

    Сезон: 1999

    Один из лучших легионеров российского первенства второй половины 1990-х. Несколько раз переходил во владикавказский клуб, однако удачным оказался лишь самый первый опыт. В блестящем стиле выиграл бомбардирскую гонку в 1999 году.

    Вагнер Лав

    Результат: 20 голов

    Клуб: ЦСКА (Москва)

    Сезон: 2008

    Один из лучших легионеров за всю историю российского футбола. Единственный легионер, забивший в составе российского клуба более 100 мячей (во всех турнирах). Все 124 гола бразильца были забиты в составе московского ЦСКА.

    Веллитон

    Результат: 21 гол

    Клуб: «Спартак» (Москва)

    Сезон: 2009

    Самый забивной нападающий российских чемпионатов конца 2010-х годов. Дважды подряд становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. После исполненной «двадцаточки» в 2009 году, в следующем сезоне до заветной планки не хватило одного забитого мяча.

    Сейду Думбия

    Результат: 28 голов

    Клуб: ЦСКА (Москва)

    Сезон: 2011/2012

    Ещё один мегаснайпер из дальнего зарубежья в истории ЦСКА побил казавшийся вечным рекорд Веретенникова по числу голов за один сезон. Правда, злопыхатели ивуарийца и армейского клуба считают Сейду «читером». Так как рекорд покорился Сейду в «переходный» сезон, когда клубы провели в чемпионате на добрый десяток игр больше, чем это бывает обычно.

    Александр Кержаков

    Результат: 23 гола

    Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)

    Сезон: 2011/2012

    Свой девиз «Бил, бью и буду бить» Кержаков воплотил в жизнь рекордами по количеству голов за сборную России и отечественном футболе в российской истории – в целом. А вот до повторения рекорда по числу голов в чемпионатах России пока еще остается пять точных ударов. До нового рекорда – шесть.

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    Фото: www.pinterest.com, www.fc-ural.ru, www.rusteam.permian.ru, www.lokomotiv.info, fk-rostselmash.ru, www.goal.com, www.zimbio.com

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    Рейтинг: 4.3 Голосов: 9
    Комментарии6
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 9 мая 2016, 21:08

      Cмолов ваш Гавно!!!Умеет только из офсайда забивать!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 7 мая 2016, 18:45

      Результат 28 голов Сейду Думбия не скоро будет повержен.ИМХО.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2

      BUCT 7 мая 2016, 13:12

      Дзюба против Смолы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 мая 2016, 11:49

      Федя забьет 25!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      white1989 7 мая 2016, 11:46

      Веретено лучший

      3
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 7 мая 2016, 10:18

      смолов дожмёт надеюсь

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