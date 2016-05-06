Вагнер, Кержаков, Думбия и еще восемь футболистов, забивавших 20 голов в чемпионате России

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, к чьим бомбардирским результатам следует стремиться Федору Смолову. 11 прекрасных голеадоров, покоривших планку в 20 забитых мячей за один сезон в чемпионате России.

Форвард «Краснодара» Федор Смолов забил в пятом матче Премьер-Лиги подряд и добрался до бомбардирского результата в 16 голов. До гроссмейстерской «двадцатки» за сезон осталось совсем немного. «Быкам» предстоит сыграть в турнире еще четыре матча, и если Федору удастся забить хотя бы по голу в каждом из них, то заветная «планка» будет покорена.

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает, на кого следует равняться краснодарскому бомбардиру. За всю историю чемпионатов России, 11 футболистам удавалось забить два десятка мячей за один турнир.

Юрий Матвеев (на фото – слева)

Результат: 20 голов

Клуб: «Уралмаш» (Екатеринбург)

Сезон: 1992

Уроженец Свердловской области не прижился в «Зените» и «Торпедо» союзных времен. Вернувшись на малую родину, стал лучшим бомбардиром первого в истории чемпионата России в составе скромного «Уралмаша».

Виктор Панченко

Результат: 21 гол

Клуб: «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Сезон: 1993

Отец футболиста ЦСКА Кирилла Панченко был в числе тех, кто поднимал клуб из второго по численности населения города Татарстана в Высшую лигу чемпионата России. А в первом же сезоне в «классе сильнейших» стал лучшим бомбардиром чемпионата России. И это – в составе клуба-дебютанта Высшей лиги!

Игорь Симутенков

Результат: 21 гол

Клуб: «Динамо» (Москва)

Сезон: 1994

Голеадор из московского «Динамо», помимо отличной игры в чемпионате страны, был и одним из лучших бомбардиров сборной России 1990-х годов.

Олег Гарин (на фото – слева)

Результат: 20 голов

Клуб: «Локомотив» (Москва)

Сезон: 1994

Легенда «Океана» из Находки после перехода в столичный «Локомотив» не сбавил оборотов. Гарину по сей день принадлежит клубный рекорд «железнодорожников» по числу забитых мячей за один сезон.

Олег Веретенников

Результат: 25 голов, 22 гола, 22 гола

Клуб: «Ротор» (Волгоград)

Сезоны: 1995, 1997, 1998

Легенда чемпионатов России. Единственный футболист, кто трижды забивал более 20 мячей за сезон в чемпионатах России. Первым из российских футболистов преодолел отметку в 100 голов. По сей день является лучшим бомбардиром чемпионатов России (141 гол).

Александр Маслов (на фото – справа)

Результат: 23 гола

Клуб: «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)

Сезон: 1996

Один из лучших форвардов-провинциалов (никогда не играл за «большие» российские клубы) в истории российского футбола. Большой мастер игры «на втором этаже». По сей день является рекордсменом «Ростова» по количеству забитых мячей в составе клуба.

Георгий Деметрадзе

Результат: 21 гол

Клуб: «Алания» (Владикавказ)

Сезон: 1999

Один из лучших легионеров российского первенства второй половины 1990-х. Несколько раз переходил во владикавказский клуб, однако удачным оказался лишь самый первый опыт. В блестящем стиле выиграл бомбардирскую гонку в 1999 году.

Вагнер Лав

Результат: 20 голов

Клуб: ЦСКА (Москва)

Сезон: 2008

Один из лучших легионеров за всю историю российского футбола. Единственный легионер, забивший в составе российского клуба более 100 мячей (во всех турнирах). Все 124 гола бразильца были забиты в составе московского ЦСКА.

Веллитон

Результат: 21 гол

Клуб: «Спартак» (Москва)

Сезон: 2009

Самый забивной нападающий российских чемпионатов конца 2010-х годов. Дважды подряд становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. После исполненной «двадцаточки» в 2009 году, в следующем сезоне до заветной планки не хватило одного забитого мяча.

Сейду Думбия

Результат: 28 голов

Клуб: ЦСКА (Москва)

Сезон: 2011/2012

Ещё один мегаснайпер из дальнего зарубежья в истории ЦСКА побил казавшийся вечным рекорд Веретенникова по числу голов за один сезон. Правда, злопыхатели ивуарийца и армейского клуба считают Сейду «читером». Так как рекорд покорился Сейду в «переходный» сезон, когда клубы провели в чемпионате на добрый десяток игр больше, чем это бывает обычно.

Александр Кержаков

Результат: 23 гола

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)

Сезон: 2011/2012

Свой девиз «Бил, бью и буду бить» Кержаков воплотил в жизнь рекордами по количеству голов за сборную России и отечественном футболе в российской истории – в целом. А вот до повторения рекорда по числу голов в чемпионатах России пока еще остается пять точных ударов. До нового рекорда – шесть.

Марадона, Мюллер, Бест и еще двенадцать крутых бородачей давно минувших лет

Видео: великолепный гол Паписса Сиссе в ворота «Челси»

Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»

Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

Бергоми, Слуцкий, Дешам и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

Фото: www.pinterest.com, www.fc-ural.ru, www.rusteam.permian.ru, www.lokomotiv.info, fk-rostselmash.ru, www.goal.com, www.zimbio.com

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!