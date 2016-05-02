Дайджест#2

Че там в Первой лиге?

Матч-открытие. Две команды, имеющую активность в медиа-пространстве соцсетей. «Локомотив-ГЖД» – ФК «Городец». У нас вообще мало команд, имеющих хотя бы страницы в контакте. А уж чтобы живые...

«Городец» опустились из высшей лиги на ступень ниже из-за денег.



Состав у городчан стабильный, но звезд с неба не хватает. Для высшей лиги, команда, откровенно, была мальчиком для битья. Что будет в другой весовой категории посмотрим.



Очень интересна команда «Локомотив-ГЖД». Помните легендарный нижегородский «Локомотив» в 90-е? Хотя, кого я спрашиваю...

Рассказываю. Локомотив – это легенда нашего футбола. Борман, нижегородский ОМОН, доги с Жемчужиной, мешки денег, первые бразильцы... Чуете, запахло Инвайтом, Роялем, Юпи, Турбо?



Не то чтобы, этот Локо имеет какое-то отношение к тому. Никакого он не имеет. Это любительская команда, игравшая на разные городские турниры. Шевствует над клубом спортобщество Локомотив. На этом сходство заканчивается. Но все равно интересно. Многие следят за новостями и придут на стадион чисто из чувств ностальгии.

«Локомотив-ГЖД», кажется команда – серая лошадка. Это новичок турнира. Никто не знает истинные возможности команды. Состав подобрали приличный, есть узнаваемые фамилии. Но не вам, дорогие читатели)))

Другой матч дня: «Березовка» – «Кулебаки-Темп». Некогда первая команда второй лиги и предпоследняя лиги первой. Уверен, будет на что посмотреть. Жаль, что не придется...



Герб «Березовки». Все нормально. Вопросов нет.