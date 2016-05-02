Дайджест#1

Чё там у областных?

Сегодня начинается областной сезон по футболу. Высшая лига. Как говорится, ПОЕХАЛИ!

Пешеланский «Шахтер» громко прославился осенью в хорошем смысле, в худшем – зимой. Зимой начались брожжения вокруг цепочки отношений игроки-тренер-владелец. Смешалось всё: деньги, кто кому должен, кто захапал, власть, самолюбие, обиды и вражда. И началось любимое занятие в таких случаях – стрельба друг в друга из гов**метов через газету, в VK. Короче, всё, как мы любим. Даже вспоминать не хочется. Да и лень искать пруфы и ссылки. Если короче, то сейчас команда расформировалась/объединилась/переформатировалась (нужное подчеркнуть). Я не знаю как это назвать. Из двух команд разных городов сделали одну, то ли объединив, то ли закрыв одну и переименовав другую. Итак, встречайте: «Шахтер» (Пешелань-Лукоянов). (Прям как в Собачьем сердце - Мадам Жанна из Парижа И Сицилии). Соперник – ФК «Саров».

Серебряный призер Первой лиги прошлого года дзержинский «Уран» хочет в этом стать первыми. В Высшей лиге. И ведь могут.

«Уран» принимает павловское «Торпедо».

Заслуженная серебряная команда "Спартак» (Богородск) в этом году чтобы наконец-то занять какое-нибудь другое место, кроме второго, сменила тренерский штаб и часть состава. Ну, будем посмотреть... Первый экзамен предстоит с «Премьер-Лигой». Это команда такая.

И остальные.