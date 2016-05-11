Видео: великолепный гол Паписса Сиссе в ворота «Челси»

2 мая 2012 года сенегальский нападающий «Ньюкасла» отметился самым красивым голом сезона в Англии.

Четыре года назад «Ньюкасл Юнайтед» грохнул «Челси» в гостевом матче Английской Премьер-Лиги. А один из двух мячей блиставшего в сезоне 2011/2012 в составе «сорок» сенегальца Паписса Демба Сиссе последовательно был признан сначала лучшим майским голом, а затем и лучшим голом всего сезона в Англии.

Голевая комбинация на последних секундах матча вышла донельзя незамысловатой, но при этом – крайне эффектной. Райан Тейлор далеко вбросил аут, Шола Амеоби мягко скинул мяч грудью, а Сиссе неожиданно пробил внешней стороной стопы с угла штрафной площади «Челси». Спортивный снаряд по нереально чумовой траектории влетел в дальний угол ворот, оставив не у дел кипера «синих» Петра Чеха.

Английская Премьер-Лига – 20011/2012. Перенесённый матч 34-го тура.

«Челси» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:2

Сиссе, 19 (0:1); Сиссе, 90+4 (0:2).

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить этот замечательный мяч и ещё раз насладиться шикарным ударом сенегальца.

Примечателен тот факт, что для того, чтобы забить лучший гол сезона, футболисту хватило и половины этого самого сезона. Сиссе сменил немецкий «Фрайбург» на «Ньюкасл Юнайтед» в январе 2012 года. За те 14 матчей, что сенегалец отыграл до конца игрового года в футболке «сорок», он 13 раз зажигал свою фамилию на стадионах Премьер-Лиги. Увы, но в последующие годы голевые показатели Сиссе стали гораздо скромнее.

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Фото: www.telegraph.co.uk

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