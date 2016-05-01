Торпедо земли арзамасской

О легендарном арзамасском стадионе

Стадион «Торпедо» – один из символов «золотого века» арзамасского футбола.В 90-х годах прошлого столетия стадион встречал команды высшей,первой и второй лиг российского футбола в рамках чемпионата и Кубка России. Встречал переполненными трибунами, фанатским сектором, о котором писал «Советский спорт», скандированием «Мо-ло-дцы....Мо-ло-дцы"!!!

Трудно сказать, когда начался процесс «умирания» стадиона как спортивного объекта, то ли с потерей в 1999 году арзамасским футболом профессионального статуса, то ли уже в начале 2000-х, когда на «чисто футбольном» стадионе еще теплилась полупрофессиональная футбольная жизнь с названием «Дружба», то ли позже. Для каждого любителя,болельщика, игрока, того, кто всегда или периодически находился в эпицентре спортивной жизни города, точка отсчета своя, скорее всего, неопределена конкретным числом или датой.

За последние 7-8 лет для главных городских команд -ФК"Арзамас», «ТДД», «Дружба», стадион «Торпедо» был «домашним», сейчас таким он является для ФК «Арзамас-Д», который выступает в зоне «ЮГ». Главная команда города ФК «Арзамас» играет домашние матчи на стадионе «Знамя», в силу разных причин, одна из которых аварийное состояние «Торпедо», тем не менее, многие городские футбольные соревнования, юниорские первенства, турнир памяти Андрея Мулыкина, тренировки детских команд, городских любительских команд, первенства среди цехов заводов газон стадиона способен выдержать до осени. Надо отдать должное директору стадиона Патрико С.А., который располагая небольшим штатом работников, на протяжении последних лет приводит в чувство памятник нашего «большого» футбола. Не секрет, что многие жители города иногда ходят на стадион...нет, не поиграть в футбол...а просто вспомнить былые времена, посидеть на трибуне и вспомнить. Вряд ли, накопленная столькими годами, тысячами болельщицких эмоций и переживаний энергетика исчезла бесследно. Вы зайдите! Вы прислушайтесь!

Некоторое время назад отделение партии КПРФ собирала подписи за сохранение стадиона. Стадион на данный момент сохранен. Что будет дальше?

Надеемся увидеть шаги по реконструкции стадиона «Торпедо», частичного или его полного ремонта.

А пока состояние плачевное...

Фото присланы нам Марией Разуваевой.

http://vk.com/arz_football