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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Бекхэм, Роналдиньо, Макелеле и еще семь самых дорогих трансферов сезона-2003/2004

    6 мая 2016
    Тотальный «шопинг» на западе Лондона, «Барса» пригласила волшебника, «Спайс-бой» собрал чемоданы в Мадрид и многое другое. Новая «серия» о трансферных рекордах — от участника Блог-лиги.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций на «Бомбардире» о трансферных сделках прошлых лет. Единица «топовости» всё та же – стоимость перехода футболиста из клуба в клуб. Независящие от нас нюансы наконец-то перестали вмешиваться, и нынешний рейтинг выглядит так, как и был изначально задуман – в форме ТОП-10. Итак, самые дорогие трансферы сезона 2003/2004.

    Адриан Муту

    Гражданство: Румыния.

    Возраст: 24 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 19 млн. €

    Рой Макай

    Гражданство: Голландия.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Баварию» (Мюнхен; Германия).

    Сумма сделки: 19,75 млн. €

    Хосе Антонио Рейес

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 20 лет.

    Амплуа: полузащитник, нападающий.

    Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Клод Макелеле

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 30 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 20 млн. €

    Себастьян Фрей

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: вратарь.

    Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

    Сумма сделки: 21 млн. €

    Хуан Себастьян Верон

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 21,5 млн. €

    Эрнан Креспо

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 24,27 млн. €

    Дэмьен Дафф

    Гражданство: Ирландия.

    Возраст: 24 года.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

    Сумма сделки: 24,5 млн. €

    Роналдиньо

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 32,25 млн. €

    Дэвид Бекхэм

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 37,5 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003.

    Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: www.pinterest.com, www.skysports.com, worldsoccertalk.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 6 мая 2016, 17:31

      Вся линейка про трансферы мне очень нравится! Так держать!

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 6 мая 2016, 16:33

      крутость и ностальгия на фото с Бекхемом просто зашкаливает^^

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