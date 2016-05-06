Бекхэм, Роналдиньо, Макелеле и еще семь самых дорогих трансферов сезона-2003/2004

Тотальный «шопинг» на западе Лондона, «Барса» пригласила волшебника, «Спайс-бой» собрал чемоданы в Мадрид и многое другое. Новая «серия» о трансферных рекордах — от участника Блог-лиги.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций на «Бомбардире» о трансферных сделках прошлых лет. Единица «топовости» всё та же – стоимость перехода футболиста из клуба в клуб. Независящие от нас нюансы наконец-то перестали вмешиваться, и нынешний рейтинг выглядит так, как и был изначально задуман – в форме ТОП-10. Итак, самые дорогие трансферы сезона 2003/2004.

Адриан Муту

Гражданство: Румыния.

Возраст: 24 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 19 млн. €

Рой Макай

Гражданство: Голландия.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания) в «Баварию» (Мюнхен; Германия).

Сумма сделки: 19,75 млн. €

Хосе Антонио Рейес

Гражданство: Испания.

Возраст: 20 лет.

Амплуа: полузащитник, нападающий.

Маршрут: из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Арсенал» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Клод Макелеле

Гражданство: Франция.

Возраст: 30 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 20 млн. €

Себастьян Фрей

Гражданство: Франция.

Возраст: 23 года.

Амплуа: вратарь.

Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

Сумма сделки: 21 млн. €

Хуан Себастьян Верон

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 21,5 млн. €

Эрнан Креспо

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 24,27 млн. €

Дэмьен Дафф

Гражданство: Ирландия.

Возраст: 24 года.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия) в «Челси» (Лондон; Англия).

Сумма сделки: 24,5 млн. €

Роналдиньо

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 32,25 млн. €

Дэвид Бекхэм

Гражданство: Англия.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 37,5 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002, Сезон 2002/2003.

Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.pinterest.com, www.skysports.com, worldsoccertalk.com

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