ФИФА утвердила фан-зоны в городах-организаторах ЧМ-2018

Сегодня по итогам заседания Совета Оргкомитета «Россия-2018» при участии представителей ФИФА были объявлены площадки проведения предстоящего Фестиваля болельщиков во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, таким образом, запущен процесс подготовки официальных мест для бесплатного публичного просмотра матчей мирового футбольного первенства в праздничной обстановке для жителей и гостей городов-организаторов турнира.

В концепции фан-зоны будет предусмотрена организация интерактивных зон и развлекательных мероприятий с учетом разнообразных интересов гостей фестиваля, а также прямые трансляции матчей чемпионата мира.

Екатеринбург. Центральный Парк Культуры и Отдыха имени В.В. Маяковского.Находится в непосредственной близости к центру города в популярном парке культуры и отдыха. Вместительность 17000.

Калининград. Центральная площадь. Историческая площадь в центре города, удобно расположена по пути из центра к стадиону. Вместительность 25000.

Казань. Центр семьи «Казан». Популярное и активно посещаемое горожанами и туристами место напротив исторического центра города. Вместимость 30000.

Москва. Воробьевы горы. Расположена на территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, на холме с правой стороны Москвы-реки с изумительным видом на город. Вместимость 40000.

Нижний Новгород. Площадь Минина и Пожарского. Место с уникальным расположением в самом сердце города, в непосредственной близости от Нижегородского кремля и оживленной пешеходной улицы. Вместительность 15000.

Ростов-на-Дону. Театральная площадь. Большая площадь рядом с центром города –место проведения торжественных и праздничных мероприятий. Вместительность 25000.

Санкт-Петербург. Конюшенная площадь. Расположена в историческом центре города, рядом с одной из главных его достопримечательностей — Храмом Спаса на Крови. Вместительность 15000.

Самара. Площадь Куйбышева. Самая большая площадь в России, расположена в центре города, напротив местного театра оперы и балета. Вместительность 35000.

Саранск. Советская площадь. Главная площадь города в центре Саранска, на которой проводятся основные торжественные и праздничные мероприятия. Вместительность 25000.

Сочи. Южный мол морского порта. Популярнейшее место в самом сердце Сочи, рядом со знаменитой прогулочной набережной. Вместительность 10000.

Волгоград. Набережная 62-й армии. Известное место в центре города вдоль набережной реки Волги, связанное с основными пешеходными маршрутами Волгограда. Вместительность 30000.