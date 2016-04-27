Семeн поможет=)

Прогноз на матч Атлетико-Бавария

На мой вкус победитель Лиге Чемпионов прячется в поединке Атлетико-Бавария. Может кому и покажется, что Бавария выглядет куда более грознее, но матрасники играют в более сильной лиге, и борется за чемпионство на равне с Барсой и Реалом.(и да, они ведь прошли барсаснежку;)) Скажу, что на 100% уверен в том, что Бавария первый матч точно не выиграет. Но брать на Атлетико на 1х слишком уж маленький кф. Поэтому будем учитывать, что Атлетико в принципе в полуфиналах не дурно играет дома. А Бавария в гостях в этом сезоне, не впечатляюще играет. Вообщем держим кулачки за Гризманна старого доброго Торреса.

Первый прогноз:

27.04.16 21:45 Атлетико М - Бавария П1 кф. 3.3

Всем удачи;)