Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Большой кф Все блоги -

    Семeн поможет=)

    27 апреля 2016
    Прогноз на матч Атлетико-Бавария

    На мой вкус победитель Лиге Чемпионов прячется в поединке Атлетико-Бавария. Может кому и покажется, что Бавария выглядет куда более грознее, но матрасники играют в более сильной лиге, и борется за чемпионство на равне с Барсой и Реалом.(и да, они ведь прошли барсаснежку;)) Скажу, что на 100% уверен в том, что Бавария первый матч точно не выиграет. Но брать на Атлетико на 1х слишком уж маленький кф. Поэтому будем учитывать, что Атлетико в принципе в полуфиналах не дурно играет дома. А Бавария в гостях в этом сезоне, не впечатляюще играет. Вообщем держим кулачки за Гризманна старого доброго Торреса.

    Первый прогноз:

    27.04.16 21:45 Атлетико М - Бавария П1 кф. 3.3

    Всем удачи;)

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11