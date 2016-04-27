Митрюшкин дебютировал за «Сьон». Аршавин забил за «Кайрат». Как русские играют в Европе

«Легия» снова побеждает. Корян превращается в мастера голевых передач. Кержаков не в силах спасти «Цюрих». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.

Митрюшкин отметился удачным дебютом

В составе швейцарского «Сьона» на поле наконец-то вышел Антон Митрюшкин. Голкипер дебютировал в игре с «Лугано», закончившейся победой «Сьона» со счетом 3:1. Сразу после этого появились слухи, что опытный вратарь «Сьона» Андрис Ванин летом уйдет из команды. 35-летний латыш отказался от места в запасе и намерен покинуть клуб.

Наши в «Шальке»

«Шальке» и «Байер» выдали матч, который войдет в историю Бундеслиги. Футболисты «Шальке» вели со счетом 2:0, но за шесть минут второго тайма их соперник умудрился не только отыграться, но и выйти вперед. Нойштедтера заменили на 87-й минуте. Отреагировать игроки «Шальке» так и не смогли (2:3).

Резервный состав «Шальке» не сумел выиграть у команды «Рот-Вайсс» (0:0). Алексей Гасилин отыграл 72 минуты. До этого его коллектив обыграл «Край» со счетом 2:0. В том матче Гасилин отметился голом.

«Шальке U19» не смог сломить сопротивление сверстников из «Кельна». Встреча завершилась со счетом 1:1, а российский нападающий Максимилиан Проничев вышел на поле лишь на 87-й минуте. В матче Кубка Вестфалии Проничеву дали сыграть целый тайм. Его «Шальке» победил «Шпорт Фройнде» (9:0), а Проничев отметился дублем.

Кержаков не помог «Цюриху»

Встреча против клуба «Янг Бойз» получилась для «Цюриха» ужасной. Команда пропустила три безответных мяча, безвольно уступив. Кержаков провел на поле всю игру, но ничем полезным не отметился. «Цюрих» занимает лишь восьмую строчку в таблице. От последнего места клуб отделяют всего четыре очка.

«Славия» снова проигрывает

Сердер Сердеров получил травму, выбыв из строя на три недели. Без него команда продолжает проигрывать. В матче с коллективом «Черно Море» подопечные Тарханова вели со счетом 2:1, но позволили сопернику во втором тайме забить дважды. Защитник Никита Сергеев остался в этой встрече на скамейке запасных. «Славия» занимает в таблице четвертое место.

Аршавин сыграл роль в победе «Кайрата»

В домашнем матче с «Актобе» казахстанский «Кайрат» все-таки сумел добыть три очка. Первым забитым мячом в составе «Кайрата» отметился Андрей Аршавин. Отметим и активные действия Анатолия Тимощука, с которым Аршавин вместе выступал в «Зените». Своим голом Тимощук довершил разгром соперника.

Новости из Чехии

«Яблонец» оказался сильнее команды «Словацко» (3:1). Вячеслав Караваев провел на поле весь матч.

Либерецкий «Слован» выиграл у «Баника» со счетом 2:0. Дмитрий Ефремов отыграл всего 32 минуты, после чего был заменен. Футболист «Баника» Артем Мещанинов все 90 минут пытался помочь команде отыграться.

Денис Давыдов по-прежнему продолжает восстанавливаться от повреждения. Без него «Млада Болеслав» победила «Сигму» (4:1)

«Легия» на высоте

«Легия» Станислава Черчесова учинила разгром «Краковии» (4:0). «Пяст» при этом оказался сильнее «Лехии» из Гданьска (3:0), продолжив преследование «Легии». Команды по-прежнему разделяют три очка. Каждой из них предстоит провести еще по четыре матча.

Корян удивительно хорош

Едва ли не в каждом матче за молодежную команду «Витесса» здорово действует полузащитник Аршак Корян. Не стала исключением и встреча против «Волендама». «Витесс» победил со счетом 3:1, а Корян отметился двумя голевыми передачами.

Как там в Португалии

«Бенфика Б» не смогла обыграть «Гимарайнш» (3:3). В запасе «Бенфики» остался голкипер Иван Злобин, ранее выступавший за юношеский коллектив клуба. Виталий Лысцов провел на поле весь матч.

«Авеш» разгромил «Спортинг Б» со счетом 3:0. В этом матче футболисты «Спортинга отметились двумя красными карточками, одна из которых на счету российского защитника Томаса Рукаса.

«Лейрия» разошлась миром с командой «Кова Пьедаде» (1:1). Кирилл Костин отыграл всю встречу.

text Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Апр 14 2016 в 5:56 PDT

Черышев снова готов

Наставник «Валенсии» Пако Айестеран снова решил поберечь Дениса Черышева. «Валенсия» без Черышева не смогла победить «Хетафе» (2:2). Сейчас россиянин уже полностью восстановился от повреждения, приступив к тренировкам в общей группе. Ходят слухи, что «Реал» уже согласился летом продать Черышева именно в «Валенсию».

Как дела у остальных

Нападающий «Аяччо» Андрей Панюков результативно вышел на замену в матче против «Валансьенна» (1:1). На 74-й минуте наш форвард появился на поле, а уже через девять минут зажег свою фамилию на табло.

Австрийский «Лиферинг» обыграл «Капфенберг» (1:0). Защитник «Лиферинга» Дмитрий Скопинцев отметился в протоколе желтой карточкой.

Антон Миранчук отыграл за «Левадию» весь матч против «Флоры», закончившийся победой «Левадии» со счетом 2:1. В этой игре один из голов забил и наш форвард Евгений Кобзарь.

«Монтова» выиграла у «Про Пьяченцы» (1:0). Полузащитник «Монтовы» Юрий Гонци провел на поле все 90 минут.

Голкипер финского ВПС Евгений Кобозев отыграл на ноль встречу против команды «Интер Турку» (0:0). А вот полузащитник «Лахти» Иван Соловьев безуспешно принял участие во встрече его коллектива с клубом КуПС. «Лахти» потерпел поражение (0:2).

Наконец, сербский «Спартак», возглавляемый россиянином Андреем Чернышовым, разгромил «Металац» с убойным счетом 5:1.

Как русские живут и отдыхают в Европе

Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе

Фото: legia.com | bscyb.ch | instagram.com/cheryshev90