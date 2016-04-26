Завтра выходим на свое поле

Первая игра года на стадионе, ставшим родным))) (на самом деле он и так нам родной)

Друзья, к нам едет «ВОЛГА"!

Друзья, на самом деле не Волга. И не Волга-Олимпиец. А Волга-Олимпиец-Д (или ДЮСШ). В марте наш ФК Семенов выходил в Нижнем против олимпийцев и проиграл при, естественно, неплохой игре 0:2... Вот, реванш. Дома. Завтра.

Чтобы пояснить соотношение сил, скажу вот что. Соперник – это команда-сборная ДЮСШ НН, СДЮШОР-8, вобщем, лучшие игроки лучших футбольных школ Нижнего Новгорода. Плюс опытные игроки, кто побывал в профессиональных клубах и кто в авторитете Высшей лиги Чемпионата области. Ну а у нас состав – те, кто просто вышел из какой-либо ДЮСШ или просто занимался где-то футболом. Как говорит наш тренер, все наши игроки пришли к нам из ниоткуда, с улицы, самоучки. Подозреваю, правда, что он немного преувеличивает.

К игре «пресс-служба(!)» подготовила АФИШУ матча. Когда она оказалась законченна, у меня не уходило чувство, что афиша прямо идеально подходит для улиц нашего городка. Она выполнена в полном соответствии со стилистикой миллионов самоделкиных объявлений на заборах и столбах типа «покупка волос», «почти всегда трезвые грузчики» и тд. Ну и ладно. Самое оно.



Как в том меме:

– Тебе не стать дизайнером!

– Это мы еще посмотрим !