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    Футбол России в поисках своего развития Все блоги -

    Рубрика «Самый красивый эпизод 25 тура РФПЛ»

    26 апреля 2016
    Блог «Футбол России в поисках своего развития» вводит новую рубрику, которая продемонстрирует всю красоту российского футбола.

    Первый выпуск будет пилотным. Окончательного названия рубрики на данный момент нет, поэтому выслушаем предложения. И именно Ваше название может стать итоговым.

    В этой рубрике будут собраны самые красивые эпизоды тура РФПЛ. И как Вы заметили, это может быть не один момент, а сразу несколько. В качестве эпизодов будут рассматриваться не только забитые мячи, но и сейвы вратарей, сольные проходы футболистов, прекрасно исполненный подкат и другие великолепные действия, происходящие на поле. В планах же, всему этому придать какую-то форму, ввести своеобразные номинации (например, самый красивый гол тура, лучший сейв голкипера и другие).

    Всех, кого заинтересовала данная идея, отписывайтесь в комментарии, высказывайте свои идеи. Вместе мы можем сделать, действительно, интересную рубрику.

    А пока, лучший момент 25 тура РФПЛ: гол Федора Смолова в ворота «Уфы».

    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 апреля 2016, 02:48

      Полностью согласна, шикарнейший гол выдал Смолов!

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > арейская 27 апреля 2016, 15:02

      Что есть, то есть. Может быть у Вас имеются какие-нибудь идеи по формату рубрики?

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      Рейтинг: +305

      Strig 26 апреля 2016, 13:07

      Так бы во Франции..

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > Strig 26 апреля 2016, 14:17

      Я бы с радостью, но Франция неформат моего блога

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > Strig 26 апреля 2016, 18:16

      Ой, только сейчас понял, в чем заключался комментарий. Даже не знаю, получит ли Смолов свой шанс

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      Рейтинг: +115

      slawianka > Strig 27 апреля 2016, 10:41

      французы так зевать не будут

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > slawianka 27 апреля 2016, 14:59

      Согласен,во Франции никому так развернуться не дадут

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