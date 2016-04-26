Рубрика «Самый красивый эпизод 25 тура РФПЛ»

Блог «Футбол России в поисках своего развития» вводит новую рубрику, которая продемонстрирует всю красоту российского футбола.

Первый выпуск будет пилотным. Окончательного названия рубрики на данный момент нет, поэтому выслушаем предложения. И именно Ваше название может стать итоговым.

В этой рубрике будут собраны самые красивые эпизоды тура РФПЛ. И как Вы заметили, это может быть не один момент, а сразу несколько. В качестве эпизодов будут рассматриваться не только забитые мячи, но и сейвы вратарей, сольные проходы футболистов, прекрасно исполненный подкат и другие великолепные действия, происходящие на поле. В планах же, всему этому придать какую-то форму, ввести своеобразные номинации (например, самый красивый гол тура, лучший сейв голкипера и другие).

Всех, кого заинтересовала данная идея, отписывайтесь в комментарии, высказывайте свои идеи. Вместе мы можем сделать, действительно, интересную рубрику.

А пока, лучший момент 25 тура РФПЛ: гол Федора Смолова в ворота «Уфы».