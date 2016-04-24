Как русские живут и отдыхают в Европе

Для кого и для чего такие статьи!? к футболу они не имеют никакого отношения, да и около футбольными их трудно назвать.
Ефремов вспоминает игру за молодежную сборную.
У Романа Нойштедтера прибавилось поклонников.
Ефимов празднует день рождения прямо на футбольном поле. Реалии пятого дивизиона.
Давыдов скучает по «Спартаку».
Черышев в восторге от любви партнеров к нему.
Вот так Швец ехал на операцию в Хихон.
Антон Миранчук проводит время со своей девушкой.
Гасилин отрабатывает техничные удары на тренировках. Так бы еще и в матчах получалось.
Лысцов доволен, что наконец-то вернулся в строй.
Виталий решил сделать новые татуировки.
Вкусный обед Кирилла Костина.
Митрюшкин дебютировал за «Сьон» и продолжает осваиваться в Швейцарии.
Недавно у ребят был год отношений.
Первый матч за основу прошел хорошо.
Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе
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