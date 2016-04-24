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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    24 апреля 2016
    Лысцов делает татуировки. Нойштедтер наслаждается поклонниками. Давыдов вспоминает «Спартак». Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей игроков, уехавших в европейские клубы.

    Ефремов вспоминает игру за молодежную сборную.

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    У Романа Нойштедтера прибавилось поклонников.

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    Ефимов празднует день рождения прямо на футбольном поле. Реалии пятого дивизиона.

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    Давыдов скучает по «Спартаку».

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    Черышев в восторге от любви партнеров к нему.

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    Вот так Швец ехал на операцию в Хихон.

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    Антон Миранчук проводит время со своей девушкой.

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    Гасилин отрабатывает техничные удары на тренировках. Так бы еще и в матчах получалось.

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    Лысцов доволен, что наконец-то вернулся в строй.

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    Виталий решил сделать новые татуировки.

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    Вкусный обед Кирилла Костина.

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    Митрюшкин дебютировал за «Сьон» и продолжает осваиваться в Швейцарии.

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    Недавно у ребят был год отношений.

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    Первый матч за основу прошел хорошо.

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    Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе

    Как русские живут в Европе

    Фото: instagram.com

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 29 апреля 2016, 16:35

      Для кого и для чего такие статьи!? к футболу они не имеют никакого отношения, да и около футбольными их трудно назвать.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 апреля 2016, 21:01

      походу все потихоньку забывают про футбол.. лобстеры,тату,селфи важнее

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