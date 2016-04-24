Как русские живут и отдыхают в Европе

Лысцов делает татуировки. Нойштедтер наслаждается поклонниками. Давыдов вспоминает «Спартак». Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей игроков, уехавших в европейские клубы.

Ефремов вспоминает игру за молодежную сборную.

text Мар 26 2016 в 4:08 PDT

У Романа Нойштедтера прибавилось поклонников.

text Апр 17 2016 в 12:27 PDT

Ефимов празднует день рождения прямо на футбольном поле. Реалии пятого дивизиона.

text Апр 21 2016 в 12:33 PDT

Давыдов скучает по «Спартаку».

text Апр 20 2016 в 10:27 PDT

Черышев в восторге от любви партнеров к нему.

text Апр 17 2016 в 1:40 PDT

Вот так Швец ехал на операцию в Хихон.

text Апр 8 2016 в 1:38 PDT

Антон Миранчук проводит время со своей девушкой.

text Апр 17 2016 в 2:35 PDT

Гасилин отрабатывает техничные удары на тренировках. Так бы еще и в матчах получалось.

text Апр 11 2016 в 9:56 PDT

Лысцов доволен, что наконец-то вернулся в строй.

text Апр 21 2016 в 10:13 PDT

Виталий решил сделать новые татуировки.

text Апр 19 2016 в 3:00 PDT

Вкусный обед Кирилла Костина.

text Апр 20 2016 в 2:17 PDT

Митрюшкин дебютировал за «Сьон» и продолжает осваиваться в Швейцарии.

text Апр 18 2016 в 2:49 PDT

Недавно у ребят был год отношений.

text Апр 1 2016 в 6:38 PDT

Первый матч за основу прошел хорошо.

text Апр 23 2016 в 12:18 PDT

Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе

Как русские живут в Европе

Фото: instagram.com