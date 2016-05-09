Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

24 апреля 2005 года 19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» забил один из лучших голов сезона в Англии.

11 лет назад «Манчестер Юнайтед» одержал трудную победу над «Ньюкаслом» в матче Премьер-Лиги. Эта встреча запомнилась не только проявленным характером «манкунианцев», которые сумели дважды отличиться после пропущенного гола. Но и тем, что один из мячей, забитый тогда ещё 19-летним Уэйном Руни, вошёл в список самых эффектных голов английского сезона, а по итогам апреля и вовсе был признан лучшим.

Английская Премьер-Лига – 2004/2005. 35-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:1

Амброуз, 27 (0:1); Руни, 57 (1:1); Браун, 75 (2:1).

Реакция Руни на свой забитый мяч: «Мне удалось поймать мяч на ногу, и следующее, что я увидел – это то, как он вонзается в верхний угол ворот. Это фантастика! Когда получается ударить по мячу так сильно и точно, как это возможно, у вратаря мало шансов отразить такой удар. Я очень благодарен Полу Скоулзу, который посоветовал мне отрабатывать удары слёта на тренировках...»

При написании использованы материалы официального сайта «Манчестер Юнайтед».

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Фото: www.dailymail.co.uk

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