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    Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

    9 мая 2016
    24 апреля 2005 года 19-летний форвард «Манчестер Юнайтед» забил один из лучших голов сезона в Англии.

    11 лет назад «Манчестер Юнайтед» одержал трудную победу над «Ньюкаслом» в матче Премьер-Лиги. Эта встреча запомнилась не только проявленным характером «манкунианцев», которые сумели дважды отличиться после пропущенного гола. Но и тем, что один из мячей, забитый тогда ещё 19-летним Уэйном Руни, вошёл в список самых эффектных голов английского сезона, а по итогам апреля и вовсе был признан лучшим.

    Английская Премьер-Лига – 2004/2005. 35-й тур.

    «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:1

    Амброуз, 27 (0:1); Руни, 57 (1:1); Браун, 75 (2:1).

    Реакция Руни на свой забитый мяч: «Мне удалось поймать мяч на ногу, и следующее, что я увидел – это то, как он вонзается в верхний угол ворот. Это фантастика! Когда получается ударить по мячу так сильно и точно, как это возможно, у вратаря мало шансов отразить такой удар. Я очень благодарен Полу Скоулзу, который посоветовал мне отрабатывать удары слёта на тренировках...»

    При написании использованы материалы официального сайта «Манчестер Юнайтед».

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    Фото: www.dailymail.co.uk

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    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 мая 2016, 14:01

      хорош)не хватает таких ударов от Руньки!

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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 9 мая 2016, 13:40

      великолепный гол

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