Против лома нет приема

Который день на нижегородщине идут дожди. Заливает все вокруг, заливает и поля. Но играть надо. Надо готовиться к сезону. У нас в этом году тактика другая. Мы спаррингуемся с лучшими из лучших. Ездим к тузам областного футбола. Были на Бору, дважды в Дзержинске, в Нижнем выходили против «Олимпийца». Результат один – поражение. Но все же поражение – поражению рознь. В Дзержинске с командой из первенства Приволжья и командой, где собрали местных 5-6 мастеров играли неплохо. Местами очень даже. С Богородском у нас как-то совсем не складывается. Помню прошлогодние такие же 1:5 в кубке, где мы с первых минут прижали и забили гол. Сегодня привезли тот же самый счет.
Фото, конечно, мало относится к тому о чем тут речь. Но хотелось бы чтобы после этих 1:5, как и у них, мы наконец обыграли богородчан, прервали долгую серию поражений.
Каждый раз проигрывая, сталкиваешься с проблемой – что написать в публикации, как описать. Особенно когда на игре не бываешь. Тут задача совсем усложняется. А тут еще и подогрев от тренера – написать как можно мягче, покрасивей. Ведь играли вроде бы не совсем плохо. Но мастерство оно и есть мастерство... Ох уж эта ситуация, когда при счете 1:5 и упрекнуть-то не в чем.
Поражение в Богородске
23.04.2016. Богородск. стадион «Спартак»
«Спартак» (Богородск) – ФК «Семенов» 5:1
Гол у «Семенова": А.Синицин
«Семенов": Д.Зайцев (Е.Паршуков, 46), А.Громов (А.Смирнов, 65), А.Месяцев (Д.Щуров, 60), А.Красильников, И.Луконькин, А.Пятов (С.Скворцов, 85), А.Короткевич, А.Антонов (О.Тарпощан, 46), А.Синицин (Д.Князев, 75), А.Шамаков (В.Кочуров, 46), Ф.Волчкевич
Ждать другого результата в матче с богородской командой сложно, даже не только нам, а за редким исключением, командам стоящим выше дивизионом. Но подготовку к сезону наши футболисты проводят боями с превосходящими силами противника. Все спарринг-партнеры являются лидерами областного футбола, где собраны сливки нижегородского футбола. Последние годы богородчане трижды подряд становились серебряными призерами чемпионата области. А наша команда дважды подряд пересекалась со спартаковцами в кубке. К сожалению, результат матча на кубок в Богородске прошедшего сезона повторен и на этот раз. Единственный гол «Семенова» забил новичок Александр Синицин.
Превосходящие по мастерству спартаковцы открыли в счет уже в одной из первых атак, тем самым задав тон всему матчу. К сожалению, по-прежнему пропускаем голы в не самых сложных ситуациях. Такие команды, как «Спартак» проколов не прощают, свои моменты реализовывают почти всегда. Наши футболисты, надо отдать должное, имели кучу моментов и местами вели игру, но реализация – это то, над чем еще работать и работать. В этом матче всё решило индивидуальное мастерство.