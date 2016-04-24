Против лома нет приема

Сегодня имели товарищескую игру. Надо что-то написать.

Который день на нижегородщине идут дожди. Заливает все вокруг, заливает и поля. Но играть надо. Надо готовиться к сезону. У нас в этом году тактика другая. Мы спаррингуемся с лучшими из лучших. Ездим к тузам областного футбола. Были на Бору, дважды в Дзержинске, в Нижнем выходили против «Олимпийца». Результат один – поражение. Но все же поражение – поражению рознь. В Дзержинске с командой из первенства Приволжья и командой, где собрали местных 5-6 мастеров играли неплохо. Местами очень даже. С Богородском у нас как-то совсем не складывается. Помню прошлогодние такие же 1:5 в кубке, где мы с первых минут прижали и забили гол. Сегодня привезли тот же самый счет.



Фото, конечно, мало относится к тому о чем тут речь. Но хотелось бы чтобы после этих 1:5, как и у них, мы наконец обыграли богородчан, прервали долгую серию поражений.

Каждый раз проигрывая, сталкиваешься с проблемой – что написать в публикации, как описать. Особенно когда на игре не бываешь. Тут задача совсем усложняется. А тут еще и подогрев от тренера – написать как можно мягче, покрасивей. Ведь играли вроде бы не совсем плохо. Но мастерство оно и есть мастерство... Ох уж эта ситуация, когда при счете 1:5 и упрекнуть-то не в чем.