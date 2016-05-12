Марадона, Мюллер, Бест и еще 12 крутых бородачей давно минувших лет

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает «бородоносцев» домейнстримной эпохи.

На эту публикацию нас натолкнула наша же апрельская заметка о чешском бородаче Иржи Урбанеке. Обладателей пышной (и не очень) растительности на лице в современном футболе великое множество. Но история футбола знает и других бородачей, имевших этот атрибут личного имиджа ещё в те времена, когда понятия «мейнстрим» и в природе даже не существовало.

Итак, крутые бородачи давно минувших лет...

Немецкий нападающий Герд Мюллер был не только машиной для забивания голов, но и обладателем аккуратно подстриженной бороды. Правда, обзавёлся он ею на постоянной основе уже ближе к 30 годам.

Партнёр Герда по «Баварии» и сборной ФРГ, Пауль Брайтнер, имел не только суровую растительность на щеках и бороде, но и пышную шевелюру, которой позавидовал бы даже Маруан Феллаини.

Легендарный португалец Эйсебио тоже не раз бы замечен с двухнедельной, но аккуратной растительностью на лице.

Североирландский гений (и по совместительству – большой модник) Джордж Бест менял имидж с завидной регулярностью, и частенько представал перед поклонниками вот в таком виде.

Центрбек Джордж Берри был сыном выходца с Ямайки, родился в Западной Германии, всю клубную карьеру провёл в Англии и выступал за сборную Уэльса. Имея столь оригинальную биографию, грех было не выделиться оригинальным имиджем: шикарное «афро» дополняла густая растительность на лице. Удивительное сходство с львом Бонифацием из советского мультика, да?

Мексиканец Леонардо Куэльяр знаменит тем, что прекрасно совмещал обычный футбол с футзалом. Прежде чем подписать контракт с новым клубом, он выяснял, есть ли у того мини-футбольная команда. И настаивал на том, что будет выступать и за неё. Вы бы отказали дяде с такой внешностью?

Двукратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов в составе «Ноттингем Форест» Гарри Бёртлс долгое время был «усачом», но аккурат после первого европейского трофея слегка перевоплотился. Новый имидж так понравился Гарри, что он по сей день время от времени щеголяет уже поседевшей небритостью.

Диего Марадона впервые примерил имидж бородача задолго до начала тренерской карьеры. Вот так, например, Диего выглядел в один из моментов своей неаполитанской карьеры.

Один из лучших игроков в истории бельгийского футбола Эрик Геретс выступал на позиции защитника. А одно из своих прозвищ, «Рекемский Лев», Геретс получил в том числе и за свою яркую внешность. Мало того, что Эрик играл со страстью льва, так ещё и выглядел, как лев.

Кумиром бразильца Сократеса был кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. Подражание Че вылилось в такую вот растительность на лице.

Аргентинец Серхио Батиста не шибко известен широкому европейскому зрителю. Но в Южной Америке является весьма популярной футбольной персоной. Выигрывал чемпионат Аргентины в составе двух клубов. На победном для аргентинцев мундиале 1986 года принял участие во всех семи матчах. Ну, а в 2008 году привёл сборную Аргентины к победе на футбольном турнире Олимпийских Игр – уже в качестве тренера.

Скоропостижно ушедший из жизни несколько месяцев назад болгарский защитник Трифон Иванов, благодаря своему имиджу, считался одним из колоритнейших футболистов 1990-х.

На американском мундиале 1994 года широкий зритель впервые увидел вот такого эпичного представителя сборной хозяев турнира. Алекси Лалас – защитник сборной США.

Хорват Звонимир Бобан время от времени отращивает симпатичную «эспаньолочку», нередко переходящую в ядрёную недельную небритость, с момента переезда в «Милан» в 1992 году.

Когда-то мы посвятили Абелю Шавьеру и его имиджу целый пост, но всё равно будет жуткое кощунство, если не вспомнить этого футболиста в разрезе темы сегодняшней заметки.

В качестве постскриптума. Если вы знаете и помните (а вы наверняка знаете и помните) олдскульных обладателей растительности на лице, которых мы забыли упомянуть, то поспешите поделиться вашими знаниями в комментариях! Мы это категорически приветствуем.

Power of Pontus: почему Вернблум – лучший игрок ЦСКА

Дрогба, Руни, Сиссе и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2004/2005

Срна, Трезеге, ван Перси и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

Бергоми, Слуцкий, Дешам и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»

Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

Фото: www.pinterest.com, www.gazettelive.co.uk, www.faz.net, www.dailymail.co.uk, www.tumblr.com

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!