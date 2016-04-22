Лучшая оборона или лучшая атака?

В воскресенье состоится поединок, который, возможно, определит судьбу золотой гонки. Лидер против действующего чемпиона! Попытаемся найти победные аргументы как в пользу «Ростова», так и «Зенита».

Уже в воскресенье нас ожидает, возможно, ключевой матч нынешнего сезона. «Ростов» против «Зенита»! Лидер против действующего чемпиона России! Друг от друга их отделяют всего-то два очка, что добавляет градус к этому поединку, до начала которого осталось почти двое суток.

Попробуем найти аргументы в пользу победы «Ростова» над "Зенитом», так и наоборот – «Зенита» над «Ростовом».

Аргументы в пользу «Ростова»

Первый – оборона

«Ростов» как никто другой умеет грамотно обороняться. Оно и понятно – наличие такого тренера, как Курбан Бердыев, обязывает это делать. Лидер чемпионата, к слову, пропускает сейчас меньше всех – 16 мячей. У ближайшего преследователя в лице "Краснодара» 22 пропущенных мяча. Вышеизложенный факт доказывает, что атаке «Зенита» сладко точно не будет в это воскресенье, учитывая и то, что Курбан Бекиевич досконально, по косточкам разбирает игру своего соперника.

Второй – родные стены

«Ростов» – вторая команда после ЦСКА (28 очков против 29) в Премьер-Лиге, успешно играющая в родных стенах. Мало того, «Ростов» – единственный на данный момент коллектив, не потерпевший поражение именно в домашних матчах. В шести последних из них, лидер чемпионата неизменно покидал поле с набранными очками (16; пять побед и ничья). Две последние победы были добыты над конкурентами: ЦСКА и «Спартаком» (оба раза по 2:0).

Третий – умение играть против конкурентов

Во втором круге «Ростов» только дважды играл со своими конкурентами. И оба раза – вполне успешно! На своем поле были повержены ЦСКА и «Спартак», причем повержены-то безоговорочно. Неужели такая же участь ждет и «Зенит"? Вполне возможно.

Аргументы в пользу «Зенита»

Первый – атака

«Зенит», и это не подвергается никакому сомнению, обладает лучшей атакой в Премьер-Лиге. Что и говорить, а у подопечных Андре Виллаша-Боаша на счету 49 забитых мячей, что на семь больше, чем у «Краснодара». Вся надежда, конечно же, на святую троицу Шатов-Дзюба-Халк, которая наколотила и вовсе 31 гол (6+12+13) – больше, чем половина от всех голов клуба. Она, к несчастью для «Ростова», способна проломить любую оборону. Тем более, ребята сейчас набрали очень приличный ход и остановить их будет очень и очень трудно.

Второй – статистика

Она в пользу «Зенита». В последних четырех матчах в Ростове-на-Дону, «Зенит» терял очки лишь однажды. Было это в сезоне 2012/2013. В остальных трех случаях были только победы, причем, с общим счетом 12:1 (последняя 5:0).

Третий – обязывает ситуация

Нынешнее положение действующего чемпиона России обязывает только одно - побеждать. По сути, воскресная игра – это последний шанс питерцев зацепиться за золото. В случае возможного успеха, «Зенит» не только вовсю вторгнется в золотую гонку, и, собственно, вышибет оттуда «Ростов», но и станет лидером чемпионата. Но это будет в случае, если ЦСКА не обыграет "Динамо». Иной исход будет означать возможную потерю шансов на защиту своего титула. Из всего этого следует, что «Зенит» будет предельно мотивирован и заряжен на борьбу. А это, в свою очередь, означает, что «Ростову» будет явно несладко.

Фото: rfpl.org