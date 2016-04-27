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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Видео: чудесный гол Робина ван Перси в ворота «Астон Виллы»

    27 апреля 2016
    22 апреля 2013 года голландец забил самый красивый гол сезона в Англии.

    Три года назад нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы». Кому-то данное событие может показаться будничным, однако второй мяч голландского форварда последовательно был признан сначала лучшим апрельским голом, а затем и лучшим голом всего сезона в Англии. Голевой пас Уэйна Руни со своей половины поля не менее великолепен.

    Английская Премьер-Лига – 2012/2013. 34-й тур.

    «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 3:0

    ван Перси, 2 (1:0); ван Перси, 13 (2:0); ван Перси, 33 (3:0).

    Блог «Футбол в стиле Ретро» решил освежить в памяти своих читателей этот шедевр.

    Помимо приза за лучший гол, по итогам сезона Робин получил и «Золотую Бутсу» лучшего бомбардира Премьер-Лиги, наколотив в общей сложности 26 мячей в ворота соперников.

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    Фото: www.dailymail.co.uk

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    Рейтинг: 4.2 Голосов: 10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      Gorlovka1990 30 апреля 2016, 12:13

      гол как гол

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 27 апреля 2016, 14:10

      Слил его Ван Гаал, а ведь мог бы сейчас колотить куда больше, чем Депай или Марсьяль.

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 27 апреля 2016, 13:08

      тогда любовался им, сейчас еще раз. спс

      0
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 27 апреля 2016, 12:41

      Люблю такие голы))) Пас Руни и вправду шедеврален)))

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