Видео: чудесный гол Робина ван Перси в ворота «Астон Виллы»

22 апреля 2013 года голландец забил самый красивый гол сезона в Англии.

Три года назад нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы». Кому-то данное событие может показаться будничным, однако второй мяч голландского форварда последовательно был признан сначала лучшим апрельским голом, а затем и лучшим голом всего сезона в Англии. Голевой пас Уэйна Руни со своей половины поля не менее великолепен.

Английская Премьер-Лига – 2012/2013. 34-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 3:0

ван Перси, 2 (1:0); ван Перси, 13 (2:0); ван Перси, 33 (3:0).

Блог «Футбол в стиле Ретро» решил освежить в памяти своих читателей этот шедевр.

Помимо приза за лучший гол, по итогам сезона Робин получил и «Золотую Бутсу» лучшего бомбардира Премьер-Лиги, наколотив в общей сложности 26 мячей в ворота соперников.

Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

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«Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

«Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

Фото: www.dailymail.co.uk

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