Обзор Блог-лиги: 10 дней до конца апрельского сезона

В апрельском сезоне Блог-лиги принимают участие 22 блога – целый чемпионат. Всего за это время было опубликовано больше 160 постов. Разбираемся, кто лидирует и почему.

Лучшим блогом пока остается победитель прошлого сезона Блог-лиги – «Футбол в стиле ретро». Он уже собрал 19 тысяч просмотров, написав за апрельский сезон 15 (!) постов. Вот это производительность! Самый популярный материал в этом блоге посвящен трансферам сезона-2000/2001.

На втором месте идет тоже знакомый читателям блог «Голеодор» – он преодолел отметку в семь тысяч просмотров. Самый популярный пост этого блога, кстати, как раз описывает 11 претендентов на «Золотую бутсу». Свою нишу «Голеодор» занял в подборках о бомбардирах, которые ценны объективностью, потому что построены на статистике.

На третью строчку таблицы Блог-лиги рванул новый блог, который не участвовал в Мартовском туре, – «Футбол России в поисках своего развития». У него шесть постов, и в общей сложности около шести тысяч просмотров. Самым популярным стал материал на злободневную тему – о лучших вратарях-легионерах РФПЛ.

До окончания апрельского сезона Блог-лиги остается 10 дней, включая сегодняшний. Расположение блогов в турнирной таблице еще может поменяться. Ведь исход соревнования может решить один удачный пост! Например, как в блоге «Субъективное мнение о футболе», который оказался на четвертом месте, благодаря одному сильному материалу – о трансферах грядущего лета.

На этой неделе к участникам Блог-лиги присоединился блог наших друзей, научно-популярного портала «Футурист». Ребята уже рассказали об автономных минироботах-футболистах и игроках, которые получили хорошее высшее образование. Их посты, впрочем, в зачет Блог-лиги не идут.

За неделю появилось много постов в блогах, которые претендуют на первую тройку. «Бескрайний нападающий» написал три колонки, в том числе, про ситуацию в ЦСКА. Автор блога «Пенальти» рассказал про очередную травму Мигеля Данни. В блоге «Луи, Луи» (внезапно) вышел пост про Луи ван Гаала.

Напоминаем, что авторы, занявшие первые три места, получат ценные призы: пять, три и две тысячи в хрустящих купюрах. Еще два блога, которые выберем сами, мы наградим призами от редакции.

Если вы еще не в Блог-лиге, но хотите и не знаете , с чего начать, вам сюда и сюда.

Топ-5 популярных постов прошедшей недели: