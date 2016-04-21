Конец травоядного ЦСКА

Как Леонид Викторович Слуцкий сказал «Эврика!»

Я всё-таки не такой гад, как ваш Артуро Видаль (которого до вчерашнего балета можно было считать приличным пареньком), поэтому не буду выдавать себя за голос поколения, хотя мы-то с вами знаем, что этот блог тайно читают все – от Калининграда до Леонида Слуцкого.

Последний читал точно, поскольку именно по моим карандашным теориям, описанным здесь и в других местах, он давеча обыграл пышный и недурной «Краснодар». ЦСКА перестал быть, по Набокову, «седым англичанином, игравшим с неизменным хладнокровием и неизменно проигрывавшим», перестал отдавать инициативу техничным соперникам и ждать, что они промахнутся. В результате армейцы выдали полтора крутых матча с сильными соперниками подряд – чего с ними не случалось, должно быть, с тех времен, когда еще не распалась группа Oasis, а в атаке ЦСКА бегал мой одноклассник Нецид.

Леонид Викторович сказал, что в его планах было укладывание на лопатки «Локомотива» в дебюте той игры – не получилось, не срослось и закончилось голом Чорлуки, не считая человеколюбивого промаха Миранчука. Тем не менее, «Локо» не хватило на весь матч, да и Слуцкий заменил их главную надежду (Набабкина), после чего игрой владел только ЦСКА.

А вот как получилось с «Краснодаром» – непраздный вопрос. Это команда, пьянеющая от своих талантов в области паса щечкой, команда, в которой кумир нашего детства Смолов забил столько же, сколько Халк, включая восемьдесят два гола «Уралу» и сорок один «Тереку» – в последних двух турах. Если ЦСКА вдруг осенило на предмет зубодробительной игры первым номером – то «Краснодару», кажется, и не надо лишний раз уговаривать себя на активность. Так как же гостям указали на их место?

Есть два варианта, лишенных романтики. Вариант первый – удачный день Головина, за несколько минут заработавшего для ЦСКА фору – слишком уж намекает на то, что команда победила за счет сюжета матча, то есть не столько своими, сколько высшими силами. Ну уж нет: без вдохновения, конечно, не пишутся даже сии блистательные тексты для этого блога, но всё-таки то, что происходило на поле до первого удара Головина, не назовешь обоюдоострой игрой. Армейцы оголяли шашки и были немного джеймсами милнерами, что им очень идет.

Вариант второй – ЦСКА Слуцкого просто гораздо лучше играет дома. Здесь также есть доля правды, только это совсем не мешало цээсковцам проигрывать во многих других химкинских матчах – от «Вольфсбурга» до «Крыльев Советов». И как бы домашний газон ни раскрывал хозяевам чакры, придавить «Краснодар» одним географическим положением – невозможно.

Значит, ЦСКА действительно хорошеет. Надолго ли? А скоро узнаем. В календаре и «Терек», и «Рубин», и тот же «Краснодар», а теперь ещё и финал против «Зенита» – давай-ка, покажи, что Юрген Клопп вселяется в тебя не по случайности на двадцать минут, а живет полноценно и управляемо. Дай Дзагоеву мяч и задание впечатать этих обреченных в стенку, скажи Тошичу, что его левая нога талантливее, чем весь «Спартак-2», убеди парней, что для них может быть только один пример – четыре гола «Ливерпуля». Ну и тексты А. Борисова, само собой, это даже не обсуждается.

Не бойся преувеличивать – ты же не врешь, ты их всему научил. С какой стати им быть травоядными? Да, они побегают и устанут – а тут ведь ещё скамейка. Тут ведь ещё Панченко, который в нынешнем году сыграл в общей сложности 4 секунды – он не устал, он продолжит вашу свистопляску, отгуляет всю ночь до утра.

Скажи им, что они круче, чем «Битлз» – пусть пойдут и назабивают Лодыгину быстрых голов. Хватит стесняться и выкатывать под удар Халку. Пусть теперь он за вами бегает.