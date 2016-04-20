Черышев продолжает лечиться. Аршавина снова обсуждают. Как русские играют в Европе

Соловьев ударно играет в Финляндии. Лысцов вернулся на поле. Юран добивается высот с «Микой». Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты проявляют себя на европейских полях.

Черышева берегут

Наставник «Валенсии» Пако Айестаран продолжает оставлять Дениса Черышева вне заявки «Валенсии». Причина кроется в том, что российский полузащитник еще не до конца залечил полученную травму. При этом «летучие мыши» побеждают и без Дениса. Успех в игре с «Барселоной» (2:1) футболисты команды посвятили Черышеву, чем очень порадовали россиянина. Возвращение же нашего футболиста на поле следует ждать лишь 24 апреля, когда «Валенсия» сыграет с Хетафе.

«Цюрих» в пролете

Только все начало налаживаться у команды, за которую выступает Александр Кержаков, как она тут же безвольно проиграла. Поражением со счетом 0:1 от «Люцерна» «Цюрих» никак не может быть доволен. Кержаков на протяжении всей встречи пытался угрожать воротам соперника, но забить спасительный гол не сумел.

В следующем матче «Цюрих» встречался с «Грассхопперсом». Здесь новости хотя бы немного лучше. Команды разошлись ничейным результатом 1:1, а Кержаков снова отыграл полный матч. В голе Александр участие не принял, но снова отметился старанием.

«Легия» пошла на мировую

«Легия» Станислава Черчесова не смогла воспользоваться осечкой «Пяста», добывшего лишь одно очко в игре с «Лехом» (2:2). «Легия» не смогла забить в ворота «Руха». Встреча закончилась со счетом 0:0. Лидеров чемпионата по-прежнему разделяет одно очко.

«Кайрат» снова проигрывает

Уход Бородюка не помог казахстанскому «Кайрату». Неприступным соперником на этот раз выступил клуб «Ордабасы», которому «Кайрат» уступил со счетом 0:1. Россияне Аршавин и Бакаев провели на поле всю встречу. Интересно, что в Казахстане продолжают обсуждать зарплату Андрея Аршавина. Клубу даже пришлось выступить с опровержением и рассказать, что оклад российского игрока составляет меньше миллиона евро.

Что в Чехии

Полузащитник либерецкого «Слована» Дмитрий Ефремов вышел на замену в матче с «Высочиной». Встреча завершилась победой «Слована» со счетом 2:0. «Слован» продолжает бороться с командой «Млада Болеслав» за третью строчку в турнирной таблице, отставая на одно очко.

«Яблонец» разгромно проиграл «Дукле» (1:6). В разочаровывающем для «яблок» матче принял участие защитник Вячеслав Караваев, в прошлом сезоне выступавший как раз за «Дуклу».

Удивил общественность «Баник», где выступает Артем Мещанинов. Коллектив оказался сильнее крепкого «Пршибрама» (2:1), а наш защитник провел на поле 58 минут.

Наши в «Шальке»

«Шальке» не смог ничего противопоставить «Баварии» (0:3). Роман Нойштедтер отыграл все 90 минут на позиции центрального защитника.

«Шальке U19» обыграл футбольный клуб «Менхенгладбах» со счетом 3:1. После перерыва на замену вышел российский нападающий Максимилиан Проничев. Игрок отметился голевой передачей.

Алексей Гасилин снова оказался вне стартового состава дубля «Шальке». Его команда не смогла победить «Вельберт» (0:0), а Гасилин появился на поле лишь на 68-й минуте. До этого Гасилин выходил на замену в матче против «Алемании», завершившимся поражением «Шальке» со счетом 0:1.

Очередное поражение «Славии»

Болгарская «Славия», возглавляемая российским специалистом Александром Тархановым, проиграла «Пирину» со счетом 1:2. Из хороших новостей отметим дебют за «Славию» Никиты Сергеева, который провел на поле весь матч. Сердер Сердеров вышел в старте, отыграл 59 минут, но результативными действиями не отметился.

Как там в Португалии

«Бенфика Б» уступила в гостевом матче «Спортингу Б» (1:2). Здесь все предвкушали противостояние Лысцова и Рукаса, однако только защитнику «Бенфики» удалось попасть в заявку на матч. Лысцов отыграл 57 минут, после чего был заменен.

«Лейрия» со счетом 2:0 выиграла у команды «Дезембро». Россиянин Кирилл Костин отметился в протоколе желтой карточкой.

Полузащитник «Тирсенсе» Владислав Дрогунов отметился двумя голевыми передачами в игре против «Соунсенсе». Матч завершился победой «Тирсенсе» 3:2.

Как дела у остальных

Голкипер литовского «Стумбраса» Александр Сикорский не дал соперникам забить голов в матче с «Йонавой». Встреча завершилась победой «Стумбраса» со счетом 2:0.

«Михайловце» проиграл «Спартаку» из Миявы со счетом 0:3. Нападающий Максим Вотинов отыграл 72 минуты.

Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци провел весь матч против «Алессандрии». Игра закончилась со счетом 0:0.

Российский специалист Андрей Чернышов привел «Спартак Златибор» к гостевой победе над клубом «Явор Иваница» (2:0).

Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов не помог своему клубу спасти игру против команды «Раннерс». «Орхус» проиграл со счетом 0:2, а наш защитник за 90 минут игрового времени ничем не отметился.

Андрей Панюков наконец-то снова засветился в составе «Аяччо». В матче против «Ланса» (0:2) россиянин вышел на замену на 72-й минуте, но поменять течение встречи не успел.

Наставник Сергей Юран вывел армянскую «Мику» в финал национального Кубка. Соперником «Мики» станет «Бананц». В 22-м туре Премьер-лиги эти команды разошлись ничейным результатом 0:0.

Финский «Лахти» сыграл вничью 2:2 с клубом ХИФК. Полузащитник Иван Соловьев провел на поле 87 минут и сделал голевую передачу. В концовке встречи он получил небольшое повреждение.

Вратарь финского ВПС Евгений Кобозев отстоял на ноль в матче с ПК-35 (2:0).

Как русские живут в Европе

«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?

Фото: globallookpress.com, pfcslavia.com, fckairat.kz, valenciacf.com