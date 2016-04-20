Опять мимо Евро. Что происходит с Данни?

Капитан «Зенита» Мигель Данни в недавнем матче со «Спартаком» получил серьезную травму, из-за которой он пропустит около 8-9 месяцев. Собственно, португалец, как и прежде, пролетает мимо Евро.

В недавнем дерби двух столиц главным событием было не столько разгромная победа «Зенита», или, например, то, что «Спартак» дважды вел в счете, сколько травма капитана сине-бело-голубых Мигеля Данни.

После того, как португалец упал на газон, честно, у меня возникли нехорошие предчувствия. Долго он пытался прийти в себя – и пришел! Вроде ничего страшного не произошло. Данни, как это всегда и бывает, активно бегал, передвигался по полю, открывался. Словом – все в порядке!

Однако, спустя какое-то время, опасения подтвердились. Хави Гарсия вовсю разминался, а Мигель готов был покинуть газон «Петровского». И надежда была, что травма будет несерьезной, а значит, еще поможет своему клубу и сборной на предстоящем Евро во Франции. Определяющим моментом стал кадр, где десятка «Зенита» плачет на скамейке запасных, а его утешает Кришито. Как оценить сие поступок? Если кто-то скажет, что женский, мол, мужчины не плачут и все такое в этом роде, то я скажу вам так: нет, друг мой, это не так!

Это – самый что ни на есть профессионализм! Данни таковым профессионалом своего дела и является. Сколько его не критиковали, не журили, а он выходил на газон, раздавал передачи, забивал мячи. А главное – играл! И этого уж точно не отнять у португальца. То же самое было и в дерби со «Спартаком» – Мигель активничал в самом хорошем смысле, помогал команде как в атаке, так и в обороне. Но судьба-злодейка решила все по-другому. Он ушел в неподходящий момент, когда «Зенит» проигрывал красно-белым (1:2). Обидно? Да, обидно! Несправедливо? Да, несправедливо!

Так вот, про слезы. Видимо, уже в тот момент Данни чувствовал, что все будет плохо. Опаска и чуйка португальца подтвердились. Официальный сайт сообщает: у капитана разрыв передней крестообразной связки правого колена. Восстановление обычно занимает больше полугода. В случае с Данни – восемь-девять месяцев (декабрь 2016 – январь 2017). Таким образом, португалец: а) пропустит концовку нынешнего чемпионата; б) пропустит Евро; в) половину следующего сезона. Занимателен и тот факт, что Данни травмирует колено уже не в первый раз. Таких разрывов на его счету, увы, теперь три.

Первый был в 2009-ом, но Мигель перед началом сезона-2010 восстановился, выйдя на поле уже в первом матче против «Крыльев». Уже тогда Данни демонстрировал футбол высшего уровня, а тот год стал для него удачным – он выиграл и чемпионат, и кубок страны, а также поехал со своей сборной на мундиаль в ЮАР.

Второй – в 2012-ом. Как и три года тому назад, снова на тренировке. В итоге, Мигель пропустил остаток сезона 2011/2012, а также Евро-2012.

И сейчас – третий разрыв. В самый пик его великолепной карьеры. И случилось это за несколько месяцев до старта чемпионата Европы, ни разу на нем не игравший. Видимо, он теперь больше никогда не сыграет там в силу своего немолодого возраста.

Спросите, что это? Злой рок и злые языки? Если сказать современным языком, то это, скорее всего, карма – получать тяжелые травмы накануне чемпионата Европы. Так было четыре года назад, и такое есть, увы, сейчас. Закон не иначе. Но есть и доля для позитива: Данни всегда после болячек играл успешно. Надеемся, что такая тенденция продолжится и после третьего разрыва.

Удачи тебе, Мигель!