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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2000?

    25 апреля 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2000 года.

    По всеобщему мнению, Евро-2000 является самым ярким футбольным соревнованием последнего двадцатилетия. Благодаря именно этому турниру, футбол приобрёл миллионы новых поклонников по всему миру. Наверняка и на «Бомбардире» есть множество болельщиков, любовь к футболу которых началась со случайно увиденного матча этого чемпионата Европы.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» решил помочь вспомнить те славные времена. Сегодняшний тест о футболистах, принявших участие в том памятном турнире. Итак, поехали!

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    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com

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      KingRey21 6 июня 2016, 15:13

      54% Средненько, но со вкусом!

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      Batiqol 26 апреля 2016, 20:49

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      Дима97 26 апреля 2016, 18:51

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      SHAR522 26 апреля 2016, 18:32

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      Black039 26 апреля 2016, 14:41

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      Assalim 26 апреля 2016, 14:24

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      dobrynia 26 апреля 2016, 11:48

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