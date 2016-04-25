Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2000?

Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 2000 года.

По всеобщему мнению, Евро-2000 является самым ярким футбольным соревнованием последнего двадцатилетия. Благодаря именно этому турниру, футбол приобрёл миллионы новых поклонников по всему миру. Наверняка и на «Бомбардире» есть множество болельщиков, любовь к футболу которых началась со случайно увиденного матча этого чемпионата Европы.

Блог «Футбол в стиле Ретро» решил помочь вспомнить те славные времена. Сегодняшний тест о футболистах, принявших участие в том памятном турнире. Итак, поехали!



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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com

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