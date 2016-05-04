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    «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

    4 мая 2016
    Раритетная коллекция карточек 1930-х годов выпуска, посвящённая прозвищам футбольных клубов. Выпуск №2 (номера 26-50).

    В первой половине 1930-х годов в Великобритании была выпущена серия карточек с краткими рассказами о футбольных клубах. Распространялись эти карточки как вкладыши к сигаретам.

    Вашему вниманию – вторая часть замечательной коллекции «A.F.C. Nicknames». Номера с 26-го по 50-й.

    Первая часть коллекции (номера 01-25): «Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

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    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 4 мая 2016, 23:27

      Прикольно)) Тоттенхэм петухи))))

      0
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      Рейтинг: +13

      Kroll 23 апреля 2016, 21:30

      Автор, где ты их нашел??? Спасибо))))))))

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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 23 апреля 2016, 17:17

      Спасибо!

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