«Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

Прикольно)) Тоттенхэм петухи))))
В первой половине 1930-х годов в Великобритании была выпущена серия карточек с краткими рассказами о футбольных клубах. Распространялись эти карточки как вкладыши к сигаретам.
Вашему вниманию – вторая часть замечательной коллекции «A.F.C. Nicknames». Номера с 26-го по 50-й.
Первая часть коллекции (номера 01-25): «Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании
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