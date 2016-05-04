«Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

Раритетная коллекция карточек 1930-х годов выпуска, посвящённая прозвищам футбольных клубов. Выпуск №2 (номера 26-50).

В первой половине 1930-х годов в Великобритании была выпущена серия карточек с краткими рассказами о футбольных клубах. Распространялись эти карточки как вкладыши к сигаретам.

Вашему вниманию – вторая часть замечательной коллекции «A.F.C. Nicknames». Номера с 26-го по 50-й.

Первая часть коллекции (номера 01-25): «Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

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