«Спартак-Нальчик», «Химки» и другие клубы, которые выйдут в ФНЛ

Блог «Футбол России в поисках своего развития» разбирается, какие клубы ПФЛ в следующем сезоне будут играть в первом дивизионе.

Как они там вообще играют?

Во втором дивизионе клубы разделены на 5 зон по географическому принципу. Количество команд в каждой зоне разное. Так, в зоне «Восток» их всего 8,а на «Западе» все 15. Поэтому в зонах «Восток» и «Урал-Поволжье» игры проходят в 3 круга, а в остальных в 2.В ФНЛ выходят победители каждой зоны, а последние команды первенства вылетают в любительский футбол. На данный момент до определения победителей осталось 8 туров.

Какие же клубы лидируют в своих дивизионах? Кто близок к выходу в ФНЛ в следующем сезоне? Блог «Футбол России в поисках своего развития» расскажет Вам об этом.

Зона «Запад»

В зоне «Запад» представлено наибольшее число команд в ПФЛ – 15 штук. Большая часть турнира пройдена. На первом месте находится всем известный клуб «Химки». Еще недавно подмосковная команда играла в РФПЛ, но потеряла серьезную финансовую поддержку, поэтому сейчас сражается только за выход в ФНЛ. Отрыв от второго места составляет 6 очков. Разница между «Химками» и всеми остальными выражается в факте: в этом сезоне «черно-красные» не потерпели ни одного поражения. За 19 сыгранных матчей одержали 15 побед, и лишь четыре игры завершились ничейным результатом. Так что в зоне «Запад» не должно быть никаких сенсаций. Неподалеку «Солярис», но у молодого клуба пока нет желания соваться в ФНЛ.

Кто выйдет в ФНЛ: «Химки»

Зона «Центр»

В этой зоне выступают 14 команд. На данный момент лидирует «Тамбов». Преимущество над вторым местом составляет семь баллов, и томбовчане постараются сохранить этот задел до конца сезона. Что же представляет из себя этот клуб? «Тамбов» – очень молодая команда, основанная в 2013 году. «Тамбов» движется поступательно к своей цели. В первом своем сезоне в ПФЛ клуб занял скромное 12 место, но уже в первенстве 2014-2015 томбовчане под руководством Сергея Передня завоевали бронзовые медали, что является наивысшим достижением для клуба, основанного всего три года назад. На данный момент команду возглавляет известный футболист Валерий Есипов, и «Тамбов» уверенно мчится в ФНЛ. Это самая атакующая команда «Центра», да еще собирающая по две-три тысячи зрителей. География первого дивизиона расширится.

Кто выйдет в ФНЛ: «Тамбов»

Зона «Урал-Поволжье»

В зоне «Урал-Поволжье» выступают 10 команд. Сейчас начался третий круг первенства. Как и в предыдущих зонах здесь единовластие. «Нефтехимик» из города Нижнекамск оторвался сразу от троих преследователей на семь очков. Интересным фактом является то, что нижнекамцы не проиграли ни одной гостевой игры. Для первенства ФНЛ «Нефтехимик» не новая команда. В сезоне 2012-2013 годов, благодаря усилению из молодежки казанского «Рубина», нижнекамцы шли на четвертом месте. Когда казанцы вернули игроков, «Нефтехимик» опустился в середину таблицы. В следующем сезоне клуб из Нижнекамска настигли кадровые проблемы. И по итогом чемпионата команде пришлось покинуть ФНЛ. Теперь спустя сезон «Нефтехимик» снова близок к выходу в национальную лигу.

Кто выйдет в ФНЛ: «Нефтехимик»

Зона «Восток»

Зона «Восток» является самой малочисленной из всех существующих. Здесь соревнуются девять клубов. Один из них еще и не смог доиграть сезон - «Новокузнецк» снялся с розыгрыша из-за финансовых проблем. Зато на «Востоке» самая ожесточенная борьба за выход в ФНЛ, ее разыграют «Смена» и «Сахалин». Разрыв между ними всего три очка. Очная встреча лидеров состоится за два тура до финиша чемпионата. В этом сезоне клубы провели между собой два матча, в каждом победу праздновали хозяева. Третья игра между «Сменой» и «Сахалином» состоится в Южно-Сахалинске. Возможно, этот матч станет золотым. Кто же является фаворитом? Блог «Футбол России в поисках своего развития» отдает предпочтение «Сахалину», несмотря на то, что «Смена» идет на первом месте с опережением на три очка. Команда из Южно-Сахалинска более опытная. Совсем недавно этот клуб пробовал свои силы в первенстве ФНЛ, а «Смена» с 2002 года выступает только во втором дивизионе. Также за «Сахалин» говорит фактор своего поля, где клуб не проиграл ни одной игры.

Кто выйдет в ФНЛ: «Сахалин»

Зона «Юг»

Зона «Юг» представляет собой 14 команд. Здесь получилась менее упорная борьба. С преимуществом в девять очков таблицу возглавляет «Спартак-Нальчик». Этот клуб не требует представления. Ведь когда-то нальчане блистали в РФПЛ. В 2012 году «Спартак-Нальчик» вылетел в ФНЛ. Выступал в национальной лиге на протяжении 2 лет. Но из-за проблем с финансами в 2014 году клубу пришлось начинать все с нуля, с первенства ПФЛ. Конечно, в клубе уже нет тех игроков, кто проявил себя в РФПЛ. Но имя то у команды прежнее. А значит уровень и амбиции нальчан соответствует, как минимум, первенству ФНЛ. И может быть, в скором времени, круг замкнется, и «Спартак-Нальчик» будет снова выступать в Премьер-лиге.

Кто выйдет в ФНЛ: «Спартак-Нальчик»