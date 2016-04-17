Как русские живут в Европе

вообще пофиг как живут наши футболисты за границей
Ефремов вспоминает о ЦСКА и грустит, даже находясь на поле.
Нойштедтер и Ройс отдали все силы в дерби. Оба лежали без сил.
Роман нашел подработку в свободное от футбола время.
Нойштедтер любит пробираться на трибуны и наблюдать за игрой сборной России. Когда-нибудь он сам выйдет на поле в футболке национальной сборной.
Ефимов осматривает достопримечательности Метца. В пятом дивизионе пока играется скучно.
Трибуны и поля во Франции ничем не лучше российских.
Давыдов не играет в футбол, но развлекается со своей девушкой.
Денис успевает подрабатывать личным тренером.
Черышев вернулся и тестирует новые бутсы.
А после тренировки можно и покушать.
Антон Швец восстанавливается после травмы.
Кержаков празднует 230-й гол поеданием бургера.
Антон Миранчук отрабатывает финты в домашних условиях.
Караваев радуется пребыванию в молодежной сборной.
Алексей Гасилин перестал попадать в стартовый состав, но не теряет настроя.
Лысцов с трибун смотрел за матчем «Бенфика» – «Бавария». В следующем сезоне можно ожидать его в основной команде.
Атмосфера сумасшедшая!
Кирилл Костин тоже ходит на футбол. Матч Португалия – Бельгия.
Кержаков зажигает. Соловьев дебютировал за финский «Лахти». Как русские играют в Европе
«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?