Как русские живут в Европе

Нойштедтер и Давыдов нашли подработки. Костин и Лысцов ходят на футбол, а Кержаков питается бургерами. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей русских футболистов, выступающих за пределами страны.

Ефремов вспоминает о ЦСКА и грустит, даже находясь на поле.

text Мар 20 2016 в 2:51 PDT

Нойштедтер и Ройс отдали все силы в дерби. Оба лежали без сил.

text Апр 5 2016 в 5:20 PDT

Роман нашел подработку в свободное от футбола время.

text Мар 24 2016 в 10:56 PDT

Нойштедтер любит пробираться на трибуны и наблюдать за игрой сборной России. Когда-нибудь он сам выйдет на поле в футболке национальной сборной.

text Мар 26 2016 в 9:00 PDT

Ефимов осматривает достопримечательности Метца. В пятом дивизионе пока играется скучно.

text Мар 26 2016 в 9:58 PDT

Трибуны и поля во Франции ничем не лучше российских.

text Апр 10 2016 в 9:33 PDT

Давыдов не играет в футбол, но развлекается со своей девушкой.

text Апр 9 2016 в 9:44 PDT

Денис успевает подрабатывать личным тренером.

text Апр 7 2016 в 7:09 PDT

Черышев вернулся и тестирует новые бутсы.

text Апр 14 2016 в 5:56 PDT

А после тренировки можно и покушать.

text Апр 12 2016 в 5:27 PDT

Антон Швец восстанавливается после травмы.

text Апр 16 2016 в 11:57 PDT

Кержаков празднует 230-й гол поеданием бургера.

text Апр 11 2016 в 7:50 PDT

Антон Миранчук отрабатывает финты в домашних условиях.

text Апр 9 2016 в 5:39 PDT

Караваев радуется пребыванию в молодежной сборной.

text Мар 26 2016 в 7:56 PDT

Алексей Гасилин перестал попадать в стартовый состав, но не теряет настроя.

text Апр 14 2016 в 9:20 PDT

Лысцов с трибун смотрел за матчем «Бенфика» – «Бавария». В следующем сезоне можно ожидать его в основной команде.

text Апр 13 2016 в 12:39 PDT

Атмосфера сумасшедшая!

text Апр 14 2016 в 7:51 PDT

Кирилл Костин тоже ходит на футбол. Матч Португалия – Бельгия.

text Мар 29 2016 в 12:50 PDT

Кержаков зажигает. Соловьев дебютировал за финский «Лахти». Как русские играют в Европе

«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?