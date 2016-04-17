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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут в Европе

    17 апреля 2016
    Нойштедтер и Давыдов нашли подработки. Костин и Лысцов ходят на футбол, а Кержаков питается бургерами. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей русских футболистов, выступающих за пределами страны.

    Ефремов вспоминает о ЦСКА и грустит, даже находясь на поле.

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    Нойштедтер и Ройс отдали все силы в дерби. Оба лежали без сил.

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    Роман нашел подработку в свободное от футбола время.

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    Нойштедтер любит пробираться на трибуны и наблюдать за игрой сборной России. Когда-нибудь он сам выйдет на поле в футболке национальной сборной.

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    Ефимов осматривает достопримечательности Метца. В пятом дивизионе пока играется скучно.

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    Трибуны и поля во Франции ничем не лучше российских.

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    Давыдов не играет в футбол, но развлекается со своей девушкой.

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    Денис успевает подрабатывать личным тренером.

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    Черышев вернулся и тестирует новые бутсы.

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    А после тренировки можно и покушать.

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    Антон Швец восстанавливается после травмы.

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    Кержаков празднует 230-й гол поеданием бургера.

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    Антон Миранчук отрабатывает финты в домашних условиях.

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    Караваев радуется пребыванию в молодежной сборной.

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    Алексей Гасилин перестал попадать в стартовый состав, но не теряет настроя.

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    Лысцов с трибун смотрел за матчем «Бенфика» – «Бавария». В следующем сезоне можно ожидать его в основной команде.

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    Атмосфера сумасшедшая!

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    Кирилл Костин тоже ходит на футбол. Матч Португалия – Бельгия.

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    Кержаков зажигает. Соловьев дебютировал за финский «Лахти». Как русские играют в Европе

    «Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 17 апреля 2016, 18:50

      вообще пофиг как живут наши футболисты за границей

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 апреля 2016, 17:08

      Очередная "чудо" статья от бомбардира... Пишите про футбол лучше...

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      Рейтинг: +126

      Jiver > Валерий2705 17 апреля 2016, 17:54

      Так это призыв к действию пользователей. Можешь лучше - напиши. Делов то, всего ничего. Я бы написал, да не грамотный совсем, троечник.

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