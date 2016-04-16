Миранчук как Челентано

Короткое превью к главному матчу субботы

Судя по всему, на этой неделе ЦСКА наконец-то сыграет так же, как «Барселона» – в данном случае, безынициативно, кисломолочно, ровно в стиле давешних каталонцев, толком не сумевших за целый матч отыскать ни Облака, ни тучки.

Вот поди ж ты: мечтал Бердыев, а получится у Слуцкого…

Если матч действительно пойдет по сценарию, используемому армейцами против всех команд, которые опаснее ленивца обыкновенного (условно – от «Краснодара» до «МЮ»), то нас ждет обязательный гол «Локомотива» (возможно, два) и непредсказуемое количество голов ЦСКА, ибо нельзя предсказать то, что выводится из надежды и случайности.

Подвох может подкрасться только с обратной стороны: мы же видели, какой бесстрастный голубой огонек, серый с оттенками серого матч провели «Локо» и «Крылья Советов» в прошлый понедельник, когда команды умудрились быть неинтереснее даже самого шаблонного комментатора моей страны Сергея Дерябкина. Очень может статься, что боевой корпус Черевченко спускается в функциональную яму, а резервы ещё не готовы: Миранчук стесняется быть уверенным в себе Челентано, а Эзекиеля Хенти пока не узнают на улице даже Оганесян с Пашининым.

Очень-очень похоже, что в этой игре победит тот, кто забьет первым. Это вам не «Ливерпуль».

А теперь ваш высокохудожественный автор, побратим Франсиско де Кеведо, поехал на стадион.