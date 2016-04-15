Почему Юргена Клоппа не возьмут на «Матч-ТВ»

Вдогонку «матчу века» (?)

В футболе, как подсказывает мой внутренний Ловчев, побеждают либо те, на чьей стороне сюжет, либо те, на чьей стороне готовность.

На стороне «Ливерпуля» не было ни сюжета, ни готовности. Только старая фанатская песня про избежность одиночества, два крепких динозавра Ловрен и Сахо и раптор Коутиньо. И Юрген Клопп, у которого железное то, что мы, интеллигенты от журнала «Сельское хозяйство», называем яйцами.

Оригинал победил франшизу, лицензия победила пиратку – только метафизикой вторичности Тухеля по отношению к Клоппу можно объяснить результат матча, который моя лента твиттера хором называет «матчем века», несправедливо забывая о классико «Амкар» – «Уфа»...

Тухель не победил при великолепном сюжете и прекрасной готовности, не обыграл команду с Фирмино, которого я вчера целенаправленно отпаивал пивом с орешками (по крайней мере, его игра указывала на это). Говорят, Аллен перевернул сегодняшний матч, но все же понимают, чьи испепеляющие глаза провожали его на поле, чье нечеловеческое, огнеопасное выражение лица послужило камертоном для игры уставшей, но готовой к чуду команды.

Последние два дня подарили нам триумф парочки тренеров-фейерверков, двух Жириновских, поехавших во всемирный тур с группой Sex Pistols, двух хариматиков, ментальных перевертайло – короче, тех, кого никогда бы не наняла на работу Наталья Билан.

И вопрос к Юргену Газзаевичу всё тот же: надолго ли хватит зайца-энерджайзера? Не каждый же раз можно аккумулировать такую энергию, чтобы ею одной выигрывать тяжелейшие матчи.