Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-1996?

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До старта Евро-2016 осталось меньше двух месяцев. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить о былых турнирах чемпионатов Европы. А чтобы вспоминать было веселее и интереснее, сделаем это в форме любимых читателями сайта «Бомбардир» тестов.
Сегодняшняя «игрулька» посвящена футболистам-участникам Евро-1996. Мы почему-то уверены, что вы знаете и помните, если не всех, то очень многих. Итак, вы готовы освежить память и проверить свои знания? Поехали!
В качестве постскриптума. Не забываем отбросить скромность и стеснительность в желании поделиться вашим результатом. Пишите о своих результатах в комментариях.
Другие тесты от «Футбол в стиле Ретро»:
Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?
Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1990-х?
Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х?
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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com
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