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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-1996?

    16 апреля 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 1996 года.

    До старта Евро-2016 осталось меньше двух месяцев. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить о былых турнирах чемпионатов Европы. А чтобы вспоминать было веселее и интереснее, сделаем это в форме любимых читателями сайта «Бомбардир» тестов.

    Сегодняшняя «игрулька» посвящена футболистам-участникам Евро-1996. Мы почему-то уверены, что вы знаете и помните, если не всех, то очень многих. Итак, вы готовы освежить память и проверить свои знания? Поехали!

    В качестве постскриптума. Не забываем отбросить скромность и стеснительность в желании поделиться вашим результатом. Пишите о своих результатах в комментариях.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии13
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      Рейтинг: +12

      whiplash92 6 июня 2016, 16:13

      94

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      Рейтинг: +55

      Batiqol 26 апреля 2016, 21:00

      67

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      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 26 апреля 2016, 11:09

      44%

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      Рейтинг: +23

      SHAR522 17 апреля 2016, 13:27

      63

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      Рейтинг: +165

      BURNIK 17 апреля 2016, 11:40

      39

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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 17 апреля 2016, 10:15

      37)))))))))

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      Рейтинг: +76

      Merovingen 17 апреля 2016, 10:07

      39%. Я тогда ещё футбол не смотрел)

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      Рейтинг: +81

      Kugal 16 апреля 2016, 22:47

      как молоды мы были ...

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      Рейтинг: +402

      Tri 16 апреля 2016, 21:53

      Помню в лицо Бобича и Тэтрадзе, несколько человек угадал . итог 41%.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 апреля 2016, 20:52

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