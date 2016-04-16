Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-1996?

Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить участников чемпионата Европы 1996 года.

До старта Евро-2016 осталось меньше двух месяцев. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить о былых турнирах чемпионатов Европы. А чтобы вспоминать было веселее и интереснее, сделаем это в форме любимых читателями сайта «Бомбардир» тестов.

Сегодняшняя «игрулька» посвящена футболистам-участникам Евро-1996. Мы почему-то уверены, что вы знаете и помните, если не всех, то очень многих. Итак, вы готовы освежить память и проверить свои знания? Поехали!



В качестве постскриптума. Не забываем отбросить скромность и стеснительность в желании поделиться вашим результатом. Пишите о своих результатах в комментариях.

Другие тесты от «Футбол в стиле Ретро»:

Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?

Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1990-х?

Тест: Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х?

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Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com

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