Шемберасы проходят «Барселону»

Почему и как?

Читателям предлагается пользоваться бритвой Оккама и отделять джем от мазута, рассуждая обо всем случившемся на неделе в этой самой Лиге ненаших чемпионов.

Простейшая и, видимо, правдивая версия гласит, что «Барселона» нашла-таки свой функциональный спад, а в это время нет ничего страшнее, чем попасть на «Атлетико» – команду фортификационно безупречную, шакалообразную, ведомую тренером, которого невозможно отвлечь от футбола никакими информационными атаками по поводу офшоров, ибо по лицу видно: неизвестна ему сия буржуазная приблуда.

Пенальти там, конечно, был. Но, простите, если лучшая тройка нападения в истории наносит единственный удачный удар за матч в руку защитнику – неужели Риццоли должен был самолично заталкивать пресловутый гол в ворота героических мадридцев?

Рассмотреть бы лучше момент с переломным касанием Гризманна в первом тайме – вот если выходить на игру с мыслью удерживать преимущество в один мяч – как так можно играть в обороне, воплощая сегодняшний афоризм Путина про «шило в стену»? Полагает ли Пике, что теперь мы с Шакирой должны относиться к нему сентиментально по случаю вылета? Считает ли Маскерано, что это так легко – забить ответный гол команде, состоящей из одного Гризманна и десяти гацканов?..

«Атлетико» – команда, способная быть собой в шахте, на болоте и на футбольном поле, способная делать финалистов еврокубка из шемберасов различных национальностей, лишь она одна, пожалуй, могла перехватить «Барсу» по дороге ко второму подряд Кубку чемпионов – и она это сделала. Симеоне может всё или почти всё – увидим, хватит ли его головорезам топлива ещё на две стадии. Ведь они-то тоже понимали, кто их главный соперник в этой Лиге чемпионов, и это явно не румяный мультяшный «Манчестер Сити» с обороной, сжимавшейся в игре с ПСЖ на манер обороны «Мордовии».

Жеребьевка в пятницу, а пока смотрим «Ливерпуль» с «Боруссией». Клопповский футбол: оригинал против франшизы. Ставлю на оригинал.