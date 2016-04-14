Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Италия.

О лучших трансферах Испании читайте здесь.
1. Ювентус.
Лучший трансфер: Дибала (Палермо)
Удачные трансферы: Хедира (свободный агент), Манджукич (Атлетико), Дзадза (Сассуоло), Алекс Сандро (Порту), Куадрадо (Челси)
Трудно оценить: Нето (свободный агент), Перейра (Удинезе, выкуп прав)
Плохие трансферы: -
2. Рома.
Лучший трансфер: Салах (Челси, в аренду)
Удачные трансферы: Наингголан (Кальяри, выкуп прав), Динь (ПСЖ, в аренду), Джеко (Манчестер Сити, в аренду), Щесны (Арсенал, в аренду), Фальке (Дженоа),
Трудно оценить: -
Плохие трансферы: -
3. Фиорентина.
Лучший трансфер: -
Удачные трансферы: -
Трудно оценить: Астори (Кальяри, в аренду)
Плохие трансферы: Марио Суарес (Атлетико)
4. Наполи.
Лучший трансфер: Рейна (Бавария)
Удачные трансферы: Кирикеш (Тоттенхэм)
Трудно оценить: Жоржиньо (Верона, выкуп прав)
Плохие трансферы: Вальдифьори (Эмполи), Аллан (Удинезе)
5. Интер.
Лучший трансфер: Миранда (Атлетико, в аренду)
Удачные трансферы: Мурильо (Гранада), Йоветич (Манчестер Сити), Кондогбия (Монако)
Трудно оценить: Монтойя (Барселона, в аренду)
Плохие трансферы: Сантон (Ньюкасл), Биабиани (свободный агент)
6. Милан.
Лучший трансфер: Бакка (Севилья, Испания)
Удачные трансферы: Антонелли (Дженоа, выкуп прав), Бертолаччи (Рома), Адриано (Шахтер, Украина)
Трудно оценить:
Плохие трансферы: Маури (Парма, свободный агент), Балотелли (Ливерпуль, Англия, в аренду)
ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ИТАЛИИ ЛЕТА 2015: ПАУЛО ДИБАЛА из Палермо в Ювентус.
О лучших трансферах Испании читайте здесь.
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