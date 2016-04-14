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    ГОЛЕАДОР Все блоги -

    Трансферная кампания лета 2015. Подводим итоги: Италия.

    14 апреля 2016
    Блог «Голеодор» представляет удачные и не очень трансферы Серии А прошлого лета.

    О лучших трансферах Испании читайте здесь.

    1. Ювентус.

    Лучший трансфер: Дибала (Палермо)

    Удачные трансферы: Хедира (свободный агент), Манджукич (Атлетико), Дзадза (Сассуоло), Алекс Сандро (Порту), Куадрадо (Челси)

    Трудно оценить: Нето (свободный агент), Перейра (Удинезе, выкуп прав)

    Плохие трансферы: -

    2. Рома.

    Лучший трансфер: Салах (Челси, в аренду)

    Удачные трансферы: Наингголан (Кальяри, выкуп прав), Динь (ПСЖ, в аренду), Джеко (Манчестер Сити, в аренду), Щесны (Арсенал, в аренду), Фальке (Дженоа),

    Трудно оценить: -

    Плохие трансферы: -

    3. Фиорентина.

    Лучший трансфер: -

    Удачные трансферы: -

    Трудно оценить: Астори (Кальяри, в аренду)

    Плохие трансферы: Марио Суарес (Атлетико)

    4. Наполи.

    Лучший трансфер: Рейна (Бавария)

    Удачные трансферы: Кирикеш (Тоттенхэм)

    Трудно оценить: Жоржиньо (Верона, выкуп прав)

    Плохие трансферы: Вальдифьори (Эмполи), Аллан (Удинезе)

    5. Интер.

    Лучший трансфер: Миранда (Атлетико, в аренду)

    Удачные трансферы: Мурильо (Гранада), Йоветич (Манчестер Сити), Кондогбия (Монако)

    Трудно оценить: Монтойя (Барселона, в аренду)

    Плохие трансферы: Сантон (Ньюкасл), Биабиани (свободный агент)

    6. Милан.

    Лучший трансфер: Бакка (Севилья, Испания)

    Удачные трансферы: Антонелли (Дженоа, выкуп прав), Бертолаччи (Рома), Адриано (Шахтер, Украина)

    Трудно оценить:

    Плохие трансферы: Маури (Парма, свободный агент), Балотелли (Ливерпуль, Англия, в аренду)

    ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ИТАЛИИ ЛЕТА 2015: ПАУЛО ДИБАЛА из Палермо в Ювентус.

    О лучших трансферах Испании читайте здесь.

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