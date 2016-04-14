Черно-Белые проблемы продолжаются

«Торпедо» выступает во 2 дивизионе, зона «Центр». У команды большие финансовые проблемы, клуб не играет на своем родном стадионе, болельщики спорят с руководством, так теперь еще и тренер Петраков покинул команду..

13 апреля официальный сайт «Торпедо» Москва шокировал своих поклонников очередной отрицательной новостью. Клуб который испытывает и так очень большие проблемы, теперь лишился своего главного тренера. Валерий Петраков покинул команду по «обоюдному» согласия сторон. Но многие зная нынешнее руководство команды, думают что Валерия Юрьевича попросту «попросили» со своего поста.Попробуем в этом разобраться...

Петраков сразу понравился фанатам Черно-Белых. Он возглавил команду в 2014 году, до этого он год работал в молодежной команде автозаводцев. Свою работу он начал качественно, сразу убрав из команды игроков которые не соответствовали его уровню. Но в виду того что в команде не было больших денег, пришлось работать с собственными воспитанниками. Его дебют пришелся на дерби с «Локомотивом». Игра проходила в Раменском. Для болельщиков матчи против «Локо» всегда имели принципиальное значение. Поэтому они ждали положительного результата от Петракова. Но не получилось.. «Торпедо» проиграло. Но была видна тренерская рука, футболисты играли более разнообразно.

Отношение Петракова и фанатов клуба были очень теплые. После каждого матча, несмотря на победу или поражение Петраков подходил к сектору, и благодарил своих болельщиков.И очень долго любил с ними беседовать, в отличие от руководства клуба. Фанаты ждали хоть каких-то положительных моментов для своего клуба.

Но в очередной раз из-за финансовых проблем клуб был вынужден начать практически с «чистого листа».В сезоне 2015-2016 после вылета из РПЛ, команда должна была начать выступление в ФНЛ, но было принято решение отправить клуб во второй дивизион. Петраков в очередной раз столкнулся с проблемами..Эх, сколько было их во время его не долго правления во главе клуба.Быть может поэтому Валерий Юрьевич устав от этих проблем покинул команду. Но сам он заявил что пошел на «повышение». Его позвали в родные стены. В команду «Томь». В которой он уже работал с 2006 по 2008 год. Но время проведенное в «Торпедо» болельщики клуба будут вспоминать с любовью.Так за 2 с небольшим года тренер смог стать своим в команде.Сумел хоть как то поменять отношение людей со стороны в отношение Черно-Белых. На игру команды смотрели с интересом, и стали её больше обсуждать.

Спасибо вам Валерий Юрьевич за то, что дали возможность вспомнить славные времена в истории клуба с завода «Зил». To be continued..