Кержаков зажигает. Соловьев дебютировал за финский «Лахти». Как русские играют в Европе

Хомуха возглавил «Ригу». Казахстанские болельщики смеются над Аршавиным. Корян снова отметился результативным действием. Блог «Русские и тут» рассказывает, как наши футболисты и тренеры провели европейский уик-энд.

Кержаков удивляет Швейцарию

Александром Кержаковым продолжают восхищаться болельщики «Цюриха». В матче с «Базелем» российскому форварду удалось забить классный гол. Позже «Цюрих» забил и второй мяч, однако победу не удержал. Даже играя в меньшинстве, «Базель» в концовке встречи свел игру к ничейному исходу (2:2).

После игры спортивный директор «Базеля» Георг Хайц в интервью «Спорт день за днем» расхвалил нашего форварда: «Александр стал еще более опытным футболистом, отличная техника никуда не делась, и он по-прежнему крайне опасен в штрафной площади. Убежден, он может играть и в топ-клубах. Для чемпионата Швейцарии Кержаков – настоящая звезда». Хайц присматривался к Кержакову еще три года назад, но трансфер не состоялся. Теперь новый сезон Александр вполне может начать в «Базеле».

Антону Митрюшкину везет еще меньше. Он по-прежнему выступает за дублирующий состав «Сьона». В эти выходные российский голкипер пропустил шесть мячей от команды «Чам» (0:6).

Новый путь «Легии»

В заключительном туре регулярного чемпионата Польши «Легия» Станислава Черчесова сыграла вничью с «Погонью» (0:0). В параллельном матче «Пяст» разобрался с «Яггелонией» (2:0), сократив отставание от первого места до двух очков.

Теперь команды поделили на две восьмерки. «Легии» предстоит сыграть один круг матчей с коллективами из верхней части таблицы. Заработанные очки при этом были сокращены вдвое. Перед началом нового этапа «Легия» имеет в активе 30 баллов, опережая идущего вторым «Пяст» всего на одно очко.

Над Аршавиным смеются в Казахстане

Стоило уйти из «Кайрата» Александру Бородюку, как клуб одержал первую победу в чемпионате Казахстана. Со счетом 1:0 был повержен «Атырау». Андрей Аршавин отыграл 74 минуты, после чего был заменен. Михаил Бакаев провел весь матч. После игры казахстанские болельщики в социальных сетях выражали недовольство зарплатой Аршавина и качеством его игры. В России шутят, что Аршавин огорчал «Барселону», а теперь не может забить какому-то «Атырау». Андрей ничуть не смутился и попросил фанатов прийти на следующий матч:

Наши в «Шальке»

«Шальке» сумел уйти от поражения в рурском дерби с «Боруссией» (2:2). Роман Нойштедтер провел весь матч и получил предупреждение на 87-й минуте.

Дублирующий состав «Шальке» победил команду «Вегберг» (2:0). Алексей Гасилин появился на поле на 66-й минуте.

Форвард «Шальке U19» Максимилиан Проничев принял участие в матче против «Мюстера» (1:1). Россиянин начал встречу с первых минут, а в середине второго тайма был заменен.

Что там в Чехии

Либерецкий «Слован» обыграл «Сигму» со счетом 2:1. Дмитрий Ефремов вышел на замену в концовке встречи и успел отметиться желтой карточкой.

Вячеслав Караваев отыграл за «Яблонец» все 90 минут против пражской «Славии» (0:0).

«Баник» одержал домашнюю победу над «Словацко» (2:1). Российский защитник «Баника» Артем Мещанинов провел на поле всю встречу.

Плохие новости из Болгарии

Софийская «Славия», возглавляемая Александром Тархановым, уступила клубу «Локомотив Плодив» (1:3). Нападающий Сердер Сердеров отыграл 59 минут и отметился желтой карточкой. Никита Сергеев не попал в заявку на матч. «Славия» по-прежнему занимает третье место в чемпионате, но отстает от «Левски» уже на семь очков.

Как дела в Португалии

«Лейрия» проиграла команде «Бранко» (0:1). Кирилл Костин отыграл 45 минут. Уступила в выездном матче против «Каса Пиа» и молодежная команда «Лейрии». Встреча закончилась со счетом 1:2, но голом отметился российский нападающий Егор Никулин.

«Бенфика Б» одержала выездную победу над клубом «Фамаликан» (3:2). Виталий Лысцов продолжает восстанавливаться от повреждения и не принимал участия в матче.

Томас Рукас остался в запасе «Спортинга Б» в матче против «Жил Висенте». Его команда праздновала победу со счетом 2:0.

Что у остальных

Российский специалист Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодежную сборную России, стал главным тренером «Риги». В составе дебютанта чемпионата Латвии выступают российские футболисты Евгений Шеренков и Иван Князев. «Рига» занимает промежуточное последнее место после трех сыгранных встреч.

Молодежный состав «Витесса» уступил сверстникам из «АЗ» (1:2). Аршак Корян отметился в этой игре голевой передачей и отыграл весь матч.

Принадлежащий «Зениту» полузащитник Иван Соловьев ударно дебютировал в финском «Лахти». Соловьев вышел на замену на 57-й минуте матча против «Интера» из Турку, а уже через три минуты отдал голевой пас. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Джамалдин Ходжаниязов принял участие в матче «Орхуса» с командой «Сендерийск» (2:2). Защитник появился на поле на 62-й минуте.

Сербский «Спартак», который тренирует россиянин Андрей Чернышов, потерпел очередное поражение в национальном чемпионате. Со счетом 0:2 коллектив проиграл команде «Чукарички».

Полузащитник Юрий Гонци принял участие в очередном матче за итальянскую «Мантову». Россиянин провел всю игру против «Павии». Встреча завершилась победой «Мантовы» со счетом 1:0.

Алан Гатагов дебютировал за «Левадию» в матче с «Инфонетом» (1:0). В этой игре также приняли участие россияне Евгений Кобзарь («Левадия») и Николай Машичев («Инфонет»).

Денис Черышев пропустил игру «Валенсии» против «Севильи» (2:1), хотя сообщалось, что он должен восстановиться к матчу. Следующую встречу «летучие мыши» проведут с «Барселоной» 17 апреля.

Антону Швецу сделали операцию на ноге. Сроки восстановления пока неизвестны.

«Михайловце» сыграл вничью с командой «Злате Моравце» (1:1). Нападающий хозяев Максим Вотинов провел на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

Фото: bzbasel.ch | pfcslavia.com | rfs.ru

«Цюрих» или «Зенит». Что лучше для Кержакова?

Корян провел лучший матч в карьере. Бородюк ушел из «Кайрата». Как русские играют в Европе