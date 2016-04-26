«Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

Раритетная коллекция карточек 1930-х годов выпуска, посвящённая прозвищам футбольных клубов. Выпуск №1 (номера 01-25).

В первой половине 1930-х годов в Великобритании была выпущена серия карточек с краткими рассказами о футбольных клубах. Распространялись эти карточки как вкладыши к сигаретам. Коллекция «A.F.C. Nicknames» (Прозвища футбольных клубов) собиралась автором блога «Футбол в стиле Ретро» несколько лет. Недавно последний «экспонат» был найден. Очень жаль, что это лишь электронный вариант, но всё же это лучше, чем ничего.

Коллекция в общей сложности насчитывает 50 карточек. Сегодня мы делимся с нашими читателями первой частью раритетной коллекции. Номера с 1-го по 25-й.

Итак, блог «Футбол в стиле Ретро» показывает британские сигаретные карточки-вкладыши более чем 80-летней «выдержки».

Вторая часть коллекции (номера 26-50): «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

Также вам будет интересно:

Видео: чудесный голешник Робина ван Перси в ворота «Астон Виллы»

Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

Видео: сумасшедший гол за шиворот Тибо Куртуа

Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

Почему испанская Примера является самым крутым чемпионатом XXI века

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!