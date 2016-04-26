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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    «Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

    26 апреля 2016
    Раритетная коллекция карточек 1930-х годов выпуска, посвящённая прозвищам футбольных клубов. Выпуск №1 (номера 01-25).

    В первой половине 1930-х годов в Великобритании была выпущена серия карточек с краткими рассказами о футбольных клубах. Распространялись эти карточки как вкладыши к сигаретам. Коллекция «A.F.C. Nicknames» (Прозвища футбольных клубов) собиралась автором блога «Футбол в стиле Ретро» несколько лет. Недавно последний «экспонат» был найден. Очень жаль, что это лишь электронный вариант, но всё же это лучше, чем ничего.

    Коллекция в общей сложности насчитывает 50 карточек. Сегодня мы делимся с нашими читателями первой частью раритетной коллекции. Номера с 1-го по 25-й.

    Итак, блог «Футбол в стиле Ретро» показывает британские сигаретные карточки-вкладыши более чем 80-летней «выдержки».

    Вторая часть коллекции (номера 26-50): «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании

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    Рейтинг: 4.9 Голосов: 12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      Gorlovka1990 30 апреля 2016, 12:11

      великая история

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 26 апреля 2016, 21:17

      История!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Kroll 23 апреля 2016, 21:45

      Круто!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      allmorenah 23 апреля 2016, 12:48

      в ПЕС надо использовать как логотипы)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 14 апреля 2016, 14:27

      Афигенчик!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      TommyGun77 14 апреля 2016, 14:16

      Нереальная крутизна и старина!

      3
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