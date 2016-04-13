10 трансферов грядущего лета

Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» размышляет о главных трансферах будущего лета.

Как мы знаем, этим летом во многих клубах будут новые тренеры, и от перестройки команд никуда не деться. Этим летом ожидается одно из самых горячих трасферных окон, учитывая предстоящий чемпионат Европы, у клубов будет возможность понаблюдать за игроками, но слухов хватает уже сейчас, поэтому я выбрал десять самых вероятных трансферов этого лета и хочу поделиться своим мнением с вами.

Марио Гетце

Восстановившись после травмы «Золотой мальчик», окончательно перестал попадать в состав команды Гвардиолы и это точно не может устраивать такого талантливого игрока. На него не рассчитывают в команде,а когда тренер не верит в тебя, очень тяжело чего-то добиться. Этому парню нужен новый вызов в карьере. Было много слухов касательно интереса «Ювентуса» и «Боруссии», но вариант с «Ливерпулем» и воссоединением с Юргеном Клоппом выглядит самым привлекательным, а учитывая, то что контракт Марио заканчивается в следующем году, цена на игрока должна быть вполне вменяемой.

Итог: Трансфер в «Ливерпуль» грядущим летом.

Илкай Гюндоган

Как мы знаем, летом в «Манчестер Сити» будет большая перестройка и новый тренер Пеп Гвардиола является поклонником таланта Илкая, так что вполне ожидаемо, что одним из первых трансферов Пепа будет приобретение немецкого полузащитника. Сейчас уже много слухов на эту тему, и я уверен, этот трансфер – вопрос решенный. Илкай достиг потолка в «Боруссии», и ему нужен следующий шаг в карьере. Сейчас он к нему готов.

Итог: Переход в «Манчестер Сити».

Златан Ибрагимович

Швед уже официально заявил, что покинет Париж по окончании контракта. Самый желаемый свободный агент будущего трансферного окна. Ибра славится тем, что где бы он ни играл, он способен быстро адаптироваться и добиваться успеха. Возможен вариант с возвращением в Италию, но я уверен, что пока он еще способен демонстрировать высокий уровень игры, Златан обязательно попробует себя в Английской Премьер-лиге, а там достаточно клубов, которым бы он понадобился. Самым вероятным местом для продолжения карьеры шведа видится «Манчестер Юнайтед», и я уверен, что именно там мы и будем его лицезреть в новом сезоне.

Итог: Переход в «Манчестер Юнайтед».

Яя Туре

С приходом нового тренера, статус Яя сразу пошатнулся. Гвардиола уже избавлялся от Туре в «Барселоне» и сейчас при постройке команды тоже не будет рассчитывать на возрастного полузащитника. Этот сезон ивуариец доигрывает, а вот на следующий на него явно рассчитывать не будут, вследствие чего напрашивается вариант с новым клубом, скорее всего, из Италии, но будут ли способны итальянские клубы раскошелиться на зарплату Туре это уже другой вопрос. Но то, что это последний сезон Яя в стане горожан, я думаю никто не сомневается.

Итог: Переезд в Италию, скорее всего, в «Ювентус», но также может быть и вариант с «ПСЖ».

Гранит Джака

Гранит находится в отличной форме, уже сумев окончательно стать ключевым игроком «Боруссии» из Менхенгладбаха. Для дальнейшего развития Джаке понадобится сделать следующий шаг, и этим летом несколько английских команд начнут охоту за подписание этого великолепного опорного полузащитника, его стиль идеально подходит для Премьер-лиги, и я уверен, что несколько английских клубов сделают очень многое чтобы не упустить такого игрока.

Итог: «Арсенал» или «Ливерпуль» станут новым клубом для швейцарца.

Матс Хуммельс

Матс провел в «Боруссии» восемь лет. За это время он вырос из когда-то ненужного игрока «Баварии» в одного из самых желаемых защитника мира, игрока сборной и ключевого игрока «Боруссии». Каждый год слухи связывают его с топ-клубами, но в этом году уже определенно наступил момент для нового этапа его карьеры, а желающих увидеть в своих рядах этого суперзащитника с прекрасным первым пасом выстроится очень много. Хуммельс мечтает о победе в Лиге Чемпионов и найдет для себя подходящий клуб, способный удовлетворить его амбиции.

Итог: Топ клубы из Испании и Англии горят желанием увидеть в своих рядах немецкого защитника, но выбирать только ему.

Усман Дембеле

Забив 12 голов в своем дебютном сезоне, Усман привлек внимание всех топ-клубов. Парню всего 18 лет, он быстрый, техничный, с отличным завершением. Этот парень – настоящий клад, и клубы готовы выложить требуемые 30-35 миллионов за юного вундеркинда уже этим летом.

Итог: «Бавария», «Барселона» и ряд англисйских клубов готовы платить за него требуемые деньги, чтобы новый сезон Дембеле начал в их составе.

Раджа Наингголан

Раджа уже два сезона демонстрирует стабильно высокий уровень игры. Скауты многих клубов следят за ним, но с приходом Антонио Конте, который, по слухам, уже выделил бельгийца, как одного из тех игроков, кого он хотел бы видеть в своей новой команде, его уход уже видится делом решенным.

Итог: Ждем Наингголана в синей футболке «Челси».

Кристиан Бентеке

Кристиан уже доказал всем, что является отличным нападающим, но к сожалению, по ряду обстоятельств, карьера бельгийца в «Ливерпуле» не задалась. Бентеке совершенно не подходит Клоппу под его игру и является 3-4 вариантом при выборе состава, разумеется, мерсисайдцы не намерены платить большую зарплату игроку запаса, также и сам Кристиан не хочет просиживать свои лучшие годы на скамейке запасных. Уход предопределен.

Итог: «Атлетико», «Ювентус», «Милан», а также интерес со стороны клубов из Китая.

Пьер-Эмерик Обамеянг и Гарри Кейн

Эти два парня в прекрасной форме, супербомбардиры, иначе их не назовешь. Как мне кажется, «Реал» окончательно понял, что для противостояния грозной атаке «Барселоны» нужны еще нападающие помимо Карима. Кто может быть лучше, чем кто-либо из этой пары бомбардиров? Обамеянг совсем недавно признался что у дедушки были испанские корни, и он ему обещал когда-то сыграть за «Реал», а «Тоттенхэм» за последние годы продал несколько игроков в стан «сливочных», и Кейн как нельзя лучше подходит под стиль «Реалу», но вопрос, готов ли он к переходу уже сейчас? Это мы и узнаем будущим летом.

Итог: «Реалу» нужно уселение в атаке, и эти парни выглядят самым привлекательным вариантом, вопрос только в том, кто из них будет в королевском клубе в следующем сезоне.