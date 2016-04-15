Ковалевски, Гилерме и еще 3 лучших вратаря-легионера РФПЛ

Хотя в России всегда умели воспитывать вратарей, иностранных голкиперов в чемпионате всегда было немало. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выделил лучших.

Войцех Ковалевски («Спартак»)

В 2003 году Ковалевски подписал контракт со «Спартаком». За 4 сезона, проведенных в клубе, Войцех провел 118 матчей. Дебютная игра пришлась на дерби с «Динамо». В этой игре голкипер пропустил 3 мяча. Не очень удачный дебют. И только в третьей своей игре в чемпионате Ковалевски помог «Спартаку» одержать победу в Ярославле над местным «Шинником». Достижениями в России для поляка являются серебряные медали в сезонах 2005 и 2006 годов. Возможно, Войцех и не был столь надежным вратарем (в среднем за игру пропущено больше одного гола), но он стал поистине любимцем красно-белой торсиды. И до сих пор все болельщики вспоминают голкипера только теплыми словами.

Антонин Кински («Сатурн»)

Легенда Раменского Антонин Кински. Провел за клуб 7 сезонов, где всегда являлся основным вратарем. В свое время выиграл конкуренцию у таких голкиперов, как Корнюхин, Рыжиков и Чижов. Также мог перейти в «Спартак» или «Локомотив», но остался верен своему клубу. Признан лучшим игроком «Сатурна» 2009-2010 годов. Дважды входил в список 33 лучших игроков РФПЛ.

Стипе Плетикоса («Спартак»-«Ростов»)

Свою российскую карьеру Плетикоса провел в двух клубах. Но заявил он о себе, конечно же, в «Спартаке». Дебютная игра в московском клубе пришлась на матч с «Амкаром». В этой игре Стипе оставил свои ворота в неприкосновенности. Первое поражение в матче за «Спартак» пришлось только на 12-ю игру (от «Москвы» 0:2). До 2009 года являлся незаменимым номером 1, но 18 апреля впервые остался на скамейке запасных. После чего провел всего лишь один матч за «Спартак» на кубок России. За эти 3 сезона в московском клубе Плетикоса дважды завоевал серебряные медали первенства России. Дальше в карьере футболиста был «Ростов», за который голкипер провел 4 сезона. Своей игрой Стипе заслужил капитанскую повязку. Привел клуб с берегов Дона к победе в Кубке России. А в сезоне 2012-2013 годов был признан лучшим футболистом «Ростова».

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Кто-то скажет, что Гильерме не является легионером. И отчасти будет прав. Но все-таки российское гражданство Маринато получил совсем недавно. Так что возьму смелость и отнесу его к легионерам.

Ведь этот голкипер мог бы и не оказаться среди лучших. После приход в «Локомотив» в 2007 году голкипер сыграл 3 матча за молодежный состав и получил серьезнейшую травму (разрыв крестообразных связок). После длительного лечения голкипер вернулся в клуб. И в первом же матче молодежного чемпионата получил повторную травму. С Гильерме клуб хотел расстаться, но только благодаря Юрию Семину, которому понравился вратарь, Маринато оставили. И 12 июля 2009 года голкипер дебютировал в основной команде, отыграв матч с «Тереком» на ноль. Эта игра стала своеобразной точкой отсчета футболиста в московском клубе. По сей день Гильерме является основным вратарем «Локомотива», только сейчас в статусе гражданина Российской Федерации. Совсем недавно Маринато провел свой первым матч за сборную России.

Камил Чонтофальски («Зенит»)

Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год. За это время провел 82 матча. Конкурировал за место в составе с Малафеевым. Является чемпионом России 2007 года, бронзовым призером 2009 года. Обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России, а также Суперкубка России. Но только Камил не всегда был вратарем стартового состава. А чемпионский для «Зенита» сезон Чонтофальски и Малафеев провели на равных.