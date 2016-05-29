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    Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

    29 мая 2016
    Небольшая история о том, как футбольная атрибутика впервые оказалась за пределами планеты Земля.

    19 апреля 2004 года голландский врач и астронавт Андре Кёйперс взял с собой, на космический корабль «Союз ТМА-4», капитанскую повязку амстердамского «Аякса». Этот атрибут футбольной экипировки был подарен астронавту игравшим в то время в составе «аяксидов» Рафаэлем ван дер Ваартом.

    Все десять суток своей космической «командировки» Кёйперс не расставался с заветным болельщицким трофеем. Это первый зафиксированный случай в истории человечества, когда футбольная атрибутика побывала в космосе.

    Амстердамский клуб не обошёл вниманием этот знаменательный факт. 30 апреля 2004 года «Аякс» на своём официальном сайте отрапортовал об успешном завершении путешествия капитанской повязки в космосе и опубликовал фото Кёйперса, благодаря которому это достижение и стало возможным.

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    Фото: www.esa.int, www.ajax.nl

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    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Комментарии3
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 29 мая 2016, 23:46

      Да, Было славное время)

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 29 мая 2016, 11:09

      гы! я думал будет интересная статья про кэпов великого Аякса! а тут....

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 29 мая 2016, 05:25

      :-))

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