Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

Небольшая история о том, как футбольная атрибутика впервые оказалась за пределами планеты Земля.

19 апреля 2004 года голландский врач и астронавт Андре Кёйперс взял с собой, на космический корабль «Союз ТМА-4», капитанскую повязку амстердамского «Аякса». Этот атрибут футбольной экипировки был подарен астронавту игравшим в то время в составе «аяксидов» Рафаэлем ван дер Ваартом.

Все десять суток своей космической «командировки» Кёйперс не расставался с заветным болельщицким трофеем. Это первый зафиксированный случай в истории человечества, когда футбольная атрибутика побывала в космосе.

Амстердамский клуб не обошёл вниманием этот знаменательный факт. 30 апреля 2004 года «Аякс» на своём официальном сайте отрапортовал об успешном завершении путешествия капитанской повязки в космосе и опубликовал фото Кёйперса, благодаря которому это достижение и стало возможным.

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Фото: www.esa.int, www.ajax.nl

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