«Реал»: отстоять честь или потерять ее?

Завтра и послезавтра состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов. В одном из них, «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» попытается отстоять честь и сохранить лицо в глазах миллионов болельщиков по всему миру.

Многие из вас наверняка ждут противостояние в Манчестере, где «Манчестер Сити» сразится с ПСЖ. Конечно, небывалый ажиотаж вызовет матч в Мадриде – там, на «Висенте Кальдерон», «Атлетико» попытается сломить сопротивление «Барселоны» – лучшей команды не только Испании, но и всего земного шара. Лиссабон? Да тут вроде как все понятно: "Бавария» – это «Бавария». Это – космос, как принято у нас в народе говорить.

А я вот жду другой мадридский матч. Тот, что пройдет во вторник на «Сантьяго Бернабеу». И там, как раз, непонятно ничего в плане итогового расклада. Да, 0:2 в Вольфсбурге – это не то, о чем мечтали болельщики «сливочных». Мало того, такого укуса со стороны «волков» не ожидал никто. «Реал» уже по инерции был записан в фавориты. Да чего уж мелочиться-то – в полуфиналисты. Но "Вольфсбург» с такой трактовкой был не согласен, а потому вышел смелым и заряженным на борьбу. По крайней мере, так было в первом поединке. Итоговый его счет теперь обязывает подопечных легендарного Зинедина Зидана совершить подвиг.

Игра на «Бернабеу», несомненно, будет отличаться от той, что была неделю тому назад. «Реалу» отступать уже некуда – впереди или слава, или позор – такой, который будет сниться каждому уважающему себя болельщику. «Реал» не только пойдет забивать два и более гола, но и попытается сохранить лицо, свою честь, свою многомиллионную аудиторию, и в конце концов – не посрамить свою Великую историю.

Неважно, как для «Вольфсбурга» завершится поединок. Своего пика он уже достиг, выйдя из группы. Выход в четвертьфинал для команды – это словно финал. Представляю с трудом, что будет там твориться, если немецкие «волки» возьмут да выйдут в полуфинал. По тому, что сейчас есть - это вполне реальный вариант. Для «Реала» же остановка на стадии четвертьфинала – нечто иное, как позор – тем более, для такой большой команды. Команды, у которой только одна цель – выиграть Лигу Чемпионов. Сейчас это сделать вполне реально, но сложно. И этот самый сложный путь начинается уже завтра, в ответном матче против немецкого коллектива.

Для «Реала» Лига Чемпионов, быть может – последний шанс, причем скоротечно, скрасить неудачный сезон. «Барселона», как ни крути, а своего в чемпионате точно не упустит.

Я написал вот о сложном пути «Реала». Да, это именно так! И не смотрите на разницу в классе, на имена. Все это, увы, вторично. И это, к слову, доказала «Рома», которая на прошлой стадии чуть было не выбила «галактикос» из турнира. Ответный матч на «Бернабеу» тогда, по сути, был блистательно везучим для хозяев. Забей тогда итальянцы в пяти-шести моментах – и все! – амигос! Но, как говорится, везет тому, кто везет. Для банды Зидана все завершилось в тот день благополучно.

Сейчас же «Реал», в отличие от того поединка с римлянами, рискует оказаться в пропасти. Забей «Вольфсбург» – и нужно забивать уже четыре! Забьют «волки» дважды – пять, и так через один.

В общем, что можно сказать? Завтра «Реал» или доказывает свою силу, состоятельность, или же, покинув турнир, докажет только свое лузерство. И да: Зидана, в случае второго исхода, можно сразу убирать с тренерского мостика. Да ведь, синьор Перес?